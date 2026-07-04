»
»
Vomito e diarrea per 120 passeggeri di una crociera: scoppia epidemia di norovirus

Vomito e diarrea per 120 passeggeri di una crociera: scoppia epidemia di norovirus

di |
Vomito e diarrea per 120 passeggeri di una crociera: scoppia epidemia di norovirus Adnkronos

(Adnkronos) –
Una violenta ondata di virus intestinale ha colpito oltre 120 passeggeri e membri dell’equipaggio di una nave da crociera della Princess Cruises. La nave – secondo quanto scrive NBC News – è partita da San Francisco il 12 giugno con direzione Alaska e Canada, e si sarebbe dovuta concludere il 2 luglio.  

Ma secondo quanto riportato dai ‘Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie’ 125 persone, tra passeggeri e equipaggio, sono state colpite dal norovirus. I sintomi principali riscontrati sono stati diarrea e vomito, che possono durare fino a tre giorni.  

Il norovirus è altamente contagioso che si diffonde attraverso il cibo o le superfici, in particolare in ambienti affollati. La Ruby Principess, nave da crociera della flotta Princess Cruises, è stata sottoposta immediatamente a “protocolli di sanificazione rafforzati in tutta la nave”. Inoltre, in una nota la compagnia dichiara che la nave verrà disinfettata a fondo prima di ripartire per il suo prossimo viaggio.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche