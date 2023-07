Volocom, azienda leader nella News Intelligence e analisi dell’informazione, presenta VoloAgenzie, il nuovo strumento dedicato al monitoraggio dei lanci delle agenzie di stampa.

VoloAgenzie permette di consultare da un unico punto di accesso e in tempo reale tutte le notizie provenienti dalle diverse agenzie di stampa di cui il cliente ha sottoscritto l’abbonamento.

La piattaforma aggrega in un’unica pagina tutti i take di agenzia e offre funzionalità avanzate di ricerca e filtri, che consentono di selezionare le notizie in base a parole chiave, categorie, fonti e numerosi altri criteri. Inoltre, VoloAgenzie gestisce i lanci multimediali, che includono foto, video e audio, accorpa i take della notizia, facilita la lettura e permette di conoscere l’origine e l’evoluzione della stessa. Il cliente può salvare in cartella i take di suo interesse, tradurli in varie lingue e creare alert personalizzati per ricevere notifiche sulle notizie più rilevanti.

Il concentratore Volocom è capace inoltre di gestire flussi certificati attraverso varie tecnologie (e.g. blockchain che garantisce l’autenticità e la tracciabilità delle fonti).

VoloAgenzie offre anche strumenti di analisi e un ampio set di grafici, che permettono di visualizzare le tendenze e le statistiche relative alle notizie consultate. Il cliente può inoltre aggiungere ai flussi di agenzia già disponibili anche le fonti stampa, web, radio, TV e social ed avere uno strumento di ricerca completo e una visione globale del panorama informativo nazionale e internazionale.

VoloAgenzie è disponibile anche come App per la consultazione da mobile, con una interfaccia semplice e intuitiva.

“VoloAgenzie è il nostro ultimo prodotto” – dichiara Valerio Bergamaschi, fondatore e Amministratore Unico di Volocom – “Si tratta di un concentratore di lanci per il monitoraggio delle agenzie di stampa, sviluppato adottando le più innovative tecnologie di information retrieval. VoloAgenzie risponde alle esigenze dei professionisti dell’informazione, che hanno bisogno di una piattaforma flessibile, affidabile e completa per seguire l’evoluzione dei fatti e delle opinioni. Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo strumento, che rappresenta il frutto della nostra esperienza ventennale nel settore del monitoraggio e dell’analisi dell’informazione.”