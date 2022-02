Volare senza ali. Ecco i 10 treni più veloci al mondo

In un mondo frenetico come quello attuale, la velocità è una prerogativa a cui non si può rinunciare. Ed è per questo che tutti i vettori si sforzano di garantire ai propri passeggeri la percorrenza di lunghe tratte nel minor tempo possibile.

Una spinta al dinamismo, questa, in un momento in cui sul mondo pesa la minaccia del cambiamento climatico e quindi dall’impatto che i mezzi di trasporto hanno sull’ambiente, motivo per cui molte compagnie di trasporto inquinanti stanno scomparendo o rivoluzionando le proprie tecnologie. In questo caso, il fenomeno più interessante è rappresentato dal fatto che molte persone sono sempre più refrattarie agli spostamenti aerei, a causa dell’elevata quantità di CO2 che viene emessa nell’atmosfera durante i voli.

Ma volare è davvero l’unico modo per raggiungere località lontane in tempi record?

Le tecnologie innovative come Hyperloop suggeriscono di no. Progettato per il trasporto di merci e persone ad una velocità che va oltre i 1000 km/h, rappresenta una soluzione moderna e sostenibile per l’ambiente e potrebbero rappresentare il principale mezzo di spostamento in un futuro non troppo lontano. L’unica pecca è che Hyperloop e soluzioni simili (che presto arriveranno) sono ancora in fase di sperimentazione e, al momento, hanno una scarsa portata di passeggeri e conseguentemente poca accessibilità.

Un’ottima alternativa ad aerei e tecnologie dai costi spropositati sono invece i treni ad alta velocità, che permettono di usufruire di un servizio analogo (quanto a velocità) senza troppa fatica (con un prezzo ragionevole). Molte linee ferroviarie nazionali ed internazionali si stanno cambiando pelle con tecnologie all’avanguardia, che garantiscono la velocità senza gravare troppo sull’ambiente, sfruttando quindi sistemi di trasporto sostenibili e meno inquinanti.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le linee ferroviarie e il paese di provenienza dei treni più veloci al mondo. Ne abbiamo scelti per voi 10. Eccoli.

1) Shanghai Maglev – 460 km/h (Cina)

Unico nel suo genere e primo al mondo in termini di velocità, questo treno usa il sistema di levitazione magnetica per trasportare i suoi passeggeri e si discosta completamente dal tradizionale sistema ferroviario in acciaio. Nel massimo della sua performance (460 kilometri all’ora), il Maglev permette ai passeggeri di viaggiare dall’aeroporto di Pudong al centro di Shanghai – una distanza di circa 30 km – in soli 7 minuti e mezzo, il tutto con la fluidità e la confortevolezza assicurate dallo slittamento del treno, proprio come se il treno stesso volasse.

2) CR400 ‘Fuxing’ – 350 km/h (Cina)

La Cina detiene il primato non solo nella sperimentazione delle tecnologie innovative come la levitazione magnetica, ma anche di velocità del trasporto sulle linee ferroviarie tradizionali. I treni Fuxing, in particolare, sono stati sviluppati sulla base delle tecnologie preesistenti di alta velocità, importate soprattutto dall’Europa e dal Giappone. Questa nuova famiglia di treni cinesi non solo può raggiungere una velocità massima di 420 km/h (anche se viaggia a un massimo commerciale di 350 km/h), ma offre ai suoi passeggeri anche una serie di moderni comfort, come caricatori wireless integrati nella struttura del treno, sistemi di intrattenimento integrati nei sedili e perfino varianti in caso di condizioni atmosferiche estreme.

3) ICE3 – 330 km/h (Germania)

I tedeschi InterCity Express (ICE) sono una famiglia di treni ad alta velocità già implementati su una vasta gamma di rotte. Tra di essi, il modello più veloce – soprannominato “White Worm”, verme bianco – raggiunge i 330 km/h (soltanto se è in ritardo… altrimenti la massima velocità consentita è di 300 km/h) e permette di “volare” da Colonia a Francoforte in soli 62 minuti, contrariamente al classico tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza. L’ICE3 è operativo sia nei confini tedeschi sia per viaggi internazionali verso Parigi, Amsterdam e Bruxelles.

4) TGV – 320 km/h (Francia)

Insieme alla Cina, un altro paese da record in termini di velocità su linee ferroviarie convenzionali è la Francia, che vanta l’esperienza più lunga sul campo. Infatti, già nel 2007 la linea Train à Grand Vitesse (TGV) aveva sfiorato i 580 km/h, affermandosi come pioniera dell’alta velocità sui binari. L’industria francese, inoltre, è rapidamente cresciuta nel corso degli anni, espandendo il proprio network di rotte e sfruttando la tecnologia TGV ben oltre le metropoli francesi di Parigi, Marsiglia o Bruxelles, essendo stata infatti esportata fino in Sud Corea, Taiwan e Marocco nel corso degli ultimi 30 anni.

5) JR East E5 – 320 km/h (Giappone)

Al Giappone sicuramente dobbiamo l’invenzione del concetto stesso di alta velocità, introdotto nel 1964 dalla Shinkansen (la società ferroviaria incaricata dello sviluppo di progetti di Alta Velocità) e il primato per combinazione di capacità, velocità e sicurezza sui binari. Queste caratteristiche si sintetizzano nel nuovo modello E5 – anche detto “Bullet Train” per la sua forma a proiettile per la velocità di oltre 320 km/h – che sfrutta i motori a induzione elettrica e una lega di alluminio leggerissima che gli consente di sfrecciare sfruttando un sistema di sospensione attiva.

6) ‘Al Boraq’ – 320 km/h (Marocco)

Non poteva mancare in questa lista è il primo ed unico treno ad alta velocità del continente africano, introdotto nel 2018 per connettere le città portuali marocchine di Tangeri e Casablanca.

Denominata Al Boraq come ispirazione a un racconto mitologico islamico, questa linea sfrutta la tecnologia francese TGV per percorrere complessivamente 1500 km. L’intero progetto prevede di rinnovare anche le linee ferroviarie preesistenti per renderle più veloci ed efficienti, permettendo anche all’Africa di essere un territorio dove è possibile “volare” con l’alta velocità ferroviaria.



7) AVE S103 – 310 km/h (Spagna)

Anche la Spagna rientra già da tempo nel gruppo di paesi – europei e non – che utilizzano la tecnologia TGV importata dalla Francia. Da quando le linee spagnole sfruttano questa tecnologia, hanno potuto sviluppare la rete di linee di lunga distanza più estesa d’Europa, irradiandosi da Madrid, a Siviglia, a Barcellona. L’AVE (Alta Velocidad Espana),che, non a caso, riprende la parola spagnola “uccello”, vola per così dire a una velocità di 310 km/h in media, ma è certificata per un massimo di 350 km/h, e ha davvero trasformato i viaggi di lunga distanza in Spagna, smentendo così le voci sui continui ritardi e sulla lentezza del sistema ferroviario spagnolo.

8) KTX – 305 km/h (Sud Corea)

I treni sud-coreani si collocano sul podio dei treni più veloci al mondo. Alcuni prototipi hanno raggiunto, durante i test, 420 km/h e di recente anche il KTX, che fa servizio regolare, ha battuto il record di 352 km/h. Tuttavia, la velocità convenzionale è leggermente più bassa (305) ma ciò non smentisce la straordinarietà dei KTX, se si pensa alla portata del treno, che ospita centinaia di passeggeri, e ai comfort innovativi che vi sono presenti, come le cabine pressurizzate e le tecnologie impiegate per la riduzione del rumore.

9) Trenitalia ETR1000 – 300 km/h (Italia)

I nostri Frecciarossa ETR1000, sebbene introdotti solo nel 2017, vanno assolutamente menzionati nel panorama di treni ad alta velocità che vantano efficienza e innovazione a livello internazionale. Progettati per raggiungere i 400 km/h, ma autorizzati a un massimo di 360 km/h ma con tetto standard di 300 km/h per l’attività commerciale, i Frecciarossa di Trenitalia hanno rivoluzionato il viaggio interurbano nel nostro Paese, un traguardo non indifferente se si considerano i tempi difficili del declino della compagnia aerea Alitalia.

10) Haramain High Speed Railway – 300 km/h (Arabia Saudita)

Ultimo ma non meno importante è l’innovativo Haramain in Arabia Saudita, che, nonostante il territorio desertico sul quale sfreccia, non ideale per sofisticati sistemi di trasporto elettrici, collega le città sante di Medina e La Mecca e compie la tratta in poco meno di due ore, viaggiando a 300 km/h e permettendo a numerosi fedeli di prendere parte al pellegrinaggio con modalità di grande confort, data la sua grande capacità.

Volando sui binari

Dopo una rapida carrellata dei treni più veloci al mondo, non è difficile individuare quali sono i Paesi più pronti all’innovazione e all’evoluzione del sistema di trasporto ferroviario. Si tratti di tecnologie convenzionali o di novità futuristiche, molte compagnie ferroviarie stanno modificando sensibilmente i propri sistemi di alta velocità e stanno rendendo i viaggi a lunga percorrenza sempre più comodi, brevi e accessibili a tutti. Tutto ciò incoraggia i consumatori a prendere sempre più spesso il treno e meno l’aereo, contribuendo – nella maggior parte dei casi, ma non ancora globalmente – a ridurre l’emissione di anidride carbonica e di sostanze nocive per l’ambiente. Infine, le velocità record raggiunte sbalordiscono e incuriosiscono allo stesso tempo, lasciando pensare a una radicale trasformazione dei sistemi di trasporto nel prossimo futuro.

Di questo passo, insomma, volare forse non sarà più una prerogativa solo di chi è dotato di ali.