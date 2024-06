Vodafone, una piattaforma per droni commerciali in Germania

Vodafone ha siglato un accordo con la società di raccolta dati FlyNex per il lancio di una piattaforma che ha l’obiettivo di facilitare i voli commerciali dei droni in Germania.

Soprannominata DroNet Hub, la “semplice piattaforma all-in-one” copre varie fasi prima del decollo di un drone, inclusa la pianificazione e l’organizzazione del volo, e consente la raccolta e il reporting automatizzato dei dati.

Il sistema è alimentato dall’intelligenza artificiale che, secondo la società di telecomunicazioni, consente di analizzare rapidamente le fotografie aeree, in modo da poter generare report automatizzati e utilizzarli per creare modelli 3D o gemelli digitali dell’area monitorata.

Vodafone ha osservato che la sua nuova tariffa, “DroNet Connect Stream”, fornisce un volume di dati ad alta velocità di 500 GB, con un’opzione per espanderlo a 1 TB, che “garantisce una trasmissione coerente di dati in tempo reale dal drone” all’hub.

Inoltre, vengono integrati anche i dati della rete mobile, per aiutare a comprendere la connettività e la densità di popolazione che si trova lungo una traiettoria di volo. Secondo Vodafone Germania, la sua nuova soluzione porterà numerosi miglioramenti, incluso il modo in cui le aziende monitorano la propria infrastruttura. La società di telecomunicazioni intende così migliorare l’efficienza degli impianti industriali, dei tralicci elettrici e dei parchi eolici che non richiederanno ispezioni rischiose poiché i droni possono aiutare nel monitoraggio dei danni strutturali.

