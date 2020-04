Una volta rassicurato il mercato sul fatto che le sue reti riescono a rispondere a tutte le sfide della pandemia, Vodafone Uk ha colto l’occasione per chiedere senza tanti giri di parole al governo di Londra di cancellare la prossima asta per le frequenze 5G e di assegnare agli operatori lo spettro al prezzo base senza rilanci.

Asta 5G fissata a primavera

Ofcom ha in programma un’asta per l’assegnazione di 200 Mhz di spettro 5G la prossima primavera in banda 700 Mhz e 3.6-3.8 Ghz con una base d’asta di appena un miliardo di sterline.

Al momento non è chiaro se l’asta si potrà tenere, visto che il Regno Unito è in lockdown per il virus.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Vodafone non vuole che vi sia alcun ritardo. La compagnia avrebbe scritto al ministro della Cultura Oliver Dowden per dire che le frequenze servono al più presto per assicurare il fatto che le reti mobili dispongano di capacità sufficiente per mantenere tutti connessi.

Concorrenti coinvolti

Vodafone avrebbe contattato anche i concorrenti EE, O2 e Three per condividere la sua posizione e chiedere un’equa distribuzione dello spettro 5G fra tutti i player in modo da migliorare la capacità di copertura di tutti.

Secondo Vodafone, tenere l’asta con le regole attualmente previste è “praticamente impossibile” perché i rappresentanti delle diverse compagnie dovrebbero stare gomito a gomito durante la gara, ma ovviamente con le restrizioni anti Covid 19 in essere non si può fare.

La base d’asta senza rilanci

Vodafone ha poi aggiunto che già la base d’asta, o prezzo di riserva che dir si voglia, sarebbe un buon introito per il governo e darebbe alcune certezze in più agli operatori n un momento molto turbolento come quello attuale.

Traffico aumentato

In sintesi, Vodafone cerca un gesto di buona volontà da parte del governo in un momento difficile per tutti. Il traffico Internet delle sue reti fisse e mobili è cresciuto del 30% a causa del virus in Uk; il traffico voce fissa è aumentato del 25% e il traffico voce mobile del 42%.

In Spagna e Italia, fra i primi paesi ad aver introdotto misure di contenimento contro il virus, il traffico su rete fissa è cresciuto del 50% in particolare a causa di video conference e streaming.

C’è da dire che Vodafone in questo periodo di quarantena forzata del paese ha concesso 30 giorni di traffico dati mobili illimitati gratis a 500mila clienti in difficoltà economica. Questa settimana ha ampliato l’offerta a 125mila persone che lavorano nel sistema sanitario nazionale già clienti.