Per consentire agli italiani bloccati all’estero di rimanere in contatto con i propri cari in questa situazione di emergenza, Vodafone Italia rende disponibili tutti i Giga della loro offerta nazionale anche nei paesi dell’Unione Europea, senza le limitazioni previste dalla regolamentazione UE né costi aggiuntivi, fino al 3 aprile.

I clienti interessati riceveranno una notifica sull’app My Vodafone e i Giga saranno disponibili in automatico per tutti i clienti all’estero, senza il bisogno di alcuna attivazione.

Il servizio è disponibile anche per tutti coloro che dovranno recarsi nei paesi UE nei prossimi giorni, fino al 3 aprile. Per maggiori informazioni visita la pagina: voda.it/euroaming

Le altre iniziative di Vodafone

Un’iniziativa che si unisce alle numerose già messe in campo da Vodafone per i propri dipendenti, per le imprese di tutto il territorio nazionale e per i giovani studenti delle scuole superiori con Giga illimitati per un mese in tutta Italia. Inoltre, la Fondazione Vodafone, sostiene con una donazione di 500.000 la Fondazione Buzzi e la Croce Rossa Italiana, due realtà in prima linea nella lotta al Coronavirus.