Per la prima volta un concerto di musica classica dal vivo, sarà utilizzata la rete 5G e una soluzione di Streaming 5G dedicata agli eventi per trasmettere le immagini e l’audio in alta definizione, ogni sera, da una delle suggestive sedi del concerto.

Si inaugura oggi l’iniziativa della Filarmonica della Scala che invade la città con un lungo weekend di concerti nei cortili più belli di Milano. Il ciclo Ouverture – la Filarmonica nei cortili presenta venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 ventiquattro concerti, otto ogni sera alle ore 19.30 con otto formazioni diverse in otto cortili della città.

Il pubblico potrà seguire i concerti anche online su tutte le piattaforme digitali della Filarmonica. Grazie alla partnership con Vodafone, per la prima volta in un concerto di musica classica dal vivo, sarà utilizzata la rete 5G e una soluzione di Streaming 5G dedicata agli eventi per trasmettere le immagini e l’audio in alta definizione, ogni sera, da una delle suggestive sedi del concerto.

Questa sera da Casa Atellani, la dimora storica in corso Magenta che ospita la Vigna di Leonardo, sarà trasmesso il concerto di un gruppo di archi e fiati impegnati con musiche di Mozart; sabato dal bellissimo Cortile della Università Statale un gruppo di Ottoni esegue un accattivante programma musicale che da William Byrd arriva fino a Nino Rota; domenica dalla Certosa di Milano un ensemble di archi, con Laura Marzadori violino solista, esegue musiche di Vivaldi, Bottesini e Grieg.

Grazie alla bassa latenza e all’elevata velocità di trasferimento dati, il 5G consente di gestire flussi video ad altissima risoluzione in tempo reale e con la massima affidabilità, pronti per la messa in onda in diretta oppure per attività di post-produzione. Inoltre, la grande flessibilità del 5G permette di disporre, senza essere invasivi, di una connessione stabile e di altissima qualità anche in luoghi storici e outdoor come quelli coinvolti nell’iniziativa, dove non è sempre possibile contare su opportune infrastrutture di rete fissa.

I concerti saranno visibili in diretta gratuitamente a questi link: Youtube, Facebook, Instagram, sul sito internet www.openfilarmonica.it.

Questa iniziativa rappresenta il primo passo di un nuovo sodalizio della Filarmonica della Scala, da sempre incline alle innovazioni tecnologiche, con Vodafone che ha reso Milano la capitale del 5G grazie alla sperimentazione realizzata sul territorio e che, prima in Italia, ha lanciato questa nuova tecnologia nel 2019.