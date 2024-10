Vodafone lancia “Sempre Connessi” il servizio realizzato per consentire una connessione continua e stabile grazie alla combinazione della Rete Fissa Vodafone con l’affidabilità della sua Rete Mobile. L’Italia è il primo Paese europeo ad implementare questa soluzione che assicura le migliori performance di connettività, eliminando i disagi dovuti alle potenziali momentanee interruzioni della linea fissa.

Bata possedere una Vodafone Station

Sempre Connessi non richiede l’installazione di hardware aggiuntivi: è sufficiente possedere una Vodafone Station compatibile e configurare l’App dedicata “Vodafone Sempre Connessi” sugli smartphone con SIM Vodafone.

Il servizio si attiva automaticamente quando viene rilevata l’assenza della connessione dati sulla linea fissa: senza bisogno di configurazioni manuali da parte del cliente, viene selezionato il dispositivo Vodafone che in quel momento consente le migliori prestazioni in casa per potervi trasferire la connessione attraverso la rete mobile. I dispositivi connessi alla Vodafone Station continueranno così a navigare senza interruzioni.

Durante l’utilizzo di Sempre Connessi non saranno utilizzati i dati del piano tariffario mobile dello smartphone su cui viene momentaneamente trasferita la connessione dei dispositivi di casa. Il collegamento alla Vodafone Station verrà ripristinato automaticamente, una volta tornata disponibile la connessione su rete fissa, senza alcun intervento manuale da parte del cliente.

“Il lancio di Sempre Connessi in Italia, primo mercato europeo in cui Vodafone rende disponibile questa soluzione, rafforza il nostro impegno nel rispondere alle esigenze di connettività dei nostri clienti – afferma Anita Carra, Direttore Consumer Vodafone Italia –. Una strategia commerciale in cui la realizzazione di nuovi standard tecnologici abilitano in modo semplice la fruizione di servizi digitali, rispondendo all’accresciuta domanda di qualità delle famiglie”.

Sempre Connessi è disponibile per le tecnologie Fibra FTTH, FTTC e ADSL ed è compatibile con tutte le più recenti versioni di Vodafone Station (Vodafone Power Station, Vodafone Power Station Wi-Fi 6, Vodafone Wi-Fi 6 Station).

La connettività di Vodafone

Sempre Connessi si inserisce all’interno delle iniziative e dell’impegno di Vodafone Italia per fornire un portafoglio completo di servizi e tecnologie di comunicazione a sempre più persone ovunque si trovino, dalle grandi città ai piccoli centri, favorendo, attraverso reti solide e performanti, l’adozione di servizi innovativi in ogni momento della giornata.

In prima linea per lo sviluppo delle reti, Vodafone ha lanciato nel 2019, prima in Italia, il 5G su rete commerciale, rendendola oggi disponibile nelle principali città. I servizi di rete fissa in fibra con diverse tecnologie raggiungono ad oggi 21.7 milioni di famiglie e imprese. Vodafone ha proseguito nel suo impegno per portare la connessione su tutto il territorio nazionale, grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) 5G, disponibile per oltre 5.6 milioni di famiglie e imprese, per permettere a sempre più clienti di beneficiare di una copertura internet stabile e veloce.

La connettività e l’accesso ai servizi digitali rappresentano un’importante opportunità di crescita per le persone e per i territori, favoriscono lo sviluppo di servizi innovativi a beneficio di famiglie e imprese, contribuendo ad accelerare la digitalizzazione del Paese.

