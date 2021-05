I ricavi da servizi di rete fissa sono cresciuti dell'1,4%, pari a 1.214 milioni di euro con clienti in banda larga arrivati a circa 3 milioni, in crescita del 3,1%. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 25 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,4 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber.

Il gruppo Vodafone chiude in accelerata l’esercizio 2020-21 con ricavi da servizi stabili (-0,1%) a 37,14 miliardi di euro. Una performance, nell’anno del Covid, che il gruppo definisce “resiliente“. I ricavi sono diminuiti del 2,6% a 43,8 miliardi, l’EBITDA rettificato è diminuito dell’1,2% a 14,4 miliardi. Ma nel secondo semestre, sottolinea la nota, “i ricavi da servizi sono tornati a crescere”.

“Sono lieto che abbiamo raggiunto risultati per l’intero anno in linea con la nostra guidance”, ha commentato il ceo Nick Read, “e siamo usciti dall’anno in accelerazione, con una performanceparticolarmente buona nel nostro mercato più grande, la Germania”.

“Il mondo è cambiato”, ha aggiunto. “La pandemia ha mostrato quanto siano cruciali per la società la connettività e i servizi digitali. Vodafone è ben posizionata e, grazie a maggiori investimenti, stiamoagendo ora per assicurarci di svolgere un ruolo di leadership e cogliere le opportunità che questi cambiamenti creano. La crescente domanda per i nostri servizi sostiene la nostra ambizione di aumentare i ricavi e il flusso di cassa nel medio termine”. “Rimaniamo completamente concentrati”, ha concluso il ceo del gruppo Vodafone, “sul deleverage, a migliorare il nostro ritorno sul capitale e un fermo impegno per il nostro dividendo “. Il totale dei dividendi distribuiti durante l’esercizio è stato di 9 centesimi di euro.

Vodafone Italia: “I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 25 milioni di famiglie e imprese”

Vodafone Italia chiude un anno (al 31 marzo 2021) segnato “dalla perdurante intensità competitivanel segmento mobile e dalla riduzione del traffico roaming causata dall’impatto della pandemia sui flussi di visitatori stranieri in Italia”. I ricavi da servizi a 4.458 milioni di euro sono scesi del 7,5% ma quelli da servizi di rete fissa sono cresciuti dell’1,4%, pari a 1.214 milioni di euro con clienti in banda larga arrivati a circa 3 milioni, in crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 25 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,4 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber.

Cresce ho. Mobile a 2,5 milioni di clienti

L’EBITDA, si legge nella nota, è in calo del 12,7% rispetto all’anno precedente a 1.597 milioni di euro. Prosegue la crescita di ho. Mobile, il second brand di Vodafone che ha raggiunto i 2,5 milioni di clienti.

Vodafone Italia fa il punto anche sulle iniziative avviate e i riconoscimenti ottenuti nel corsodell’anno, durante il quale in sostegno agli studenti “ha offerto la possibilità di accedere alle principali piattaforme di didattica a distanza senza consumare i Giga della propria offerta e ha aderito al programma di digitalizzazione del Paese lanciato dal Governo”.

5G in 25 città, con la copertura FWA (Fixed Wireless Access) ha raggiunto oltre 5.000 Comuni

Dal punto di vista dell’infrastruttura ha completato la dismissione della rete su tecnologia 3G; ha coperto con la tecnologia 5G 25 città; con la copertura FWA (Fixed Wireless Access) ha raggiunto oltre 5.000 Comuni. Sul fronte sostenibilità a novembre ha anticipato al 2025 – unica tra le aziende di Tlc in Italia – l’obiettivo di zero emissioni proprie di gas a effetto serra ed è stata inoltrericonosciuta prima nella categoria telecomunicazioni secondo la classifica “Green Star – le aziende più sostenibili 2021 – stilata dall’Istituto tedesco ITQF.