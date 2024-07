Basandosi sulla sua relazione strategica e di ampio respiro con Microsoft, inaugurata nel gennaio di quest’anno, e riallocando 140 milioni di euro di investimenti, il Gruppo Vodafone punta a mettere a frutto la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) per migliorare l’esperienza dei clienti.

Vodafone ha annunciato una “trasformazione di ampia portata dell’esperienza del cliente” che farà affidamento in gran parte sulle capacità della piattaforma GenAI di Microsoft, Azure OpenAI, che sosterrà la funzionalità di SuperTOBi, una versione aggiornata del suo chatbot di assistenza clienti tramite l’assistente digitale di TOBi, per “fornire un’esperienza cliente altamente personalizzata e differenziata su più canali”.

TOBi, che è già distribuito come agente di assistenza clienti virtuale in 13 paesi in Europa e Africa e comprende 11 lingue diverse, è stato lanciato già nel 2017 ed era inizialmente sostenuto dalla piattaforma Watson di IBM e dal software dello specialista di commercio conversazionale LivePerson.

