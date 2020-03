Nick Read, ceo di Vodafone Group: "Vogliamo che nessuno rimanga indietro e SpaceMobile può fornire una copertura mobile universale, migliorando ulteriormente la nostra rete leader in Europa e Africa, specialmente nelle aree rurali e durante un disastro naturale o umanitario".

Vodafone e Rakuten hanno siglato una partnership per investire nella prima rete mobile a banda larga trasmessa dallo spazio con l’obiettivo di estendere la copertura mobile a più persone e dispositivi in ​​tutto il pianeta. I due gruppi sono infatti diventati i principali investitori della joint venture AST&Science per lanciare SpaceMobile, la prima rete mobile a banda larga che verrà trasmessa dallo spazio.

“Vogliamo che nessuno rimanga indietro e SpaceMobile può fornire una copertura mobile universale, migliorando ulteriormente la nostra rete leader in Europa e Africa, specialmente nelle aree rurali e durante un disastro naturale o umanitario”, ha dichiarato Nick Read, ceo di Vodafone Group.

Con il marchio SpaceMobile, la rete satellitare a bassa latenza di Ast&Science sarà la prima al mondo a connettersi direttamente agli smartphone standard e in futuro a quelli 5G. La società detiene un ampio portafoglio di brevetti e Ip per le sue tecnologie di terra e spazio

“SpaceMobile sara’ particolarmente innovativo per il crescente mercato globale annuale da un trilione di dollari, poiche’ eliminera’ le lacune di copertura affrontate dagli attuali cinque miliardi di abbonati mobili che entrano e escono dalla connettivita’ ogni giorno. Aiutera’ anche le comunita’ meno servite del mondo ad accedere agli ultimi servizi mobili molto prima del previsto, aiutando piu’ persone ad accedere all’economia digitale”, ha affermato Abel Avellan, presidente e ceo di Ast&Science. Oltre al suo investimento nella joint venture, Vodafone ha concordato una partnership strategica e contribuirà con competenze tecniche, operative e normative a supporto dell’implementazione globale di SpaceMobile.