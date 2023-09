Vodafone Business, al via il nuovo concorso su Happy Week

Al via il nuovo concorso a premi su Happy Week: da lunedì 18 settembre a domenica 1 ottobre i clienti e gli utenti Vodafone Business potranno partecipare ad un nuovo concorso nell’ambito del programma che ogni settimana offre ai clienti Vodafone Business e ai loro dipendenti vantaggi e offerte di vari partner Vodafone disponibili sulla app My Vodafone Business.

Come funziona

Dopo l’edizione dello scorso giugno lanciata per festeggiare il primo compleanno di Happy Week, da oggi e fino al 1 ottobre, in aggiunta ai consueti vantaggi disponibili su Happy Week – che arrivano ogni lunedì e sono disponibili per tutta la settimana –, i clienti Vodafone Business e i loro dipendenti che hanno già o scaricano gratuitamente l’app My Vodafone Business avranno la possibilità di partecipare al nuovo concorso di Happy Week “L’estate è finita ma il divertimento no”, che vuole rendere piacevole il rientro al lavoro dopo le ferie. L’iniziativa si svolge in modalità instant win, che permetterà a chi gioca di scoprire subito se ha vinto. Si può provare a vincere con una singola giocata ogni giorno.

I premi

Quattro le tipologie di premi in palio: zaini per il lavoro, borracce smart con display che indica la temperatura della bevanda, tablet con tastiera e penna, e cuffie wireless a padiglione con tecnologia di riduzione del rumore.

Cos’è Happy Week Business

Happy Week è il programma dedicato ai clienti e utenti Vodafone Business con cui Vodafone Business vuole essere maggiormente vicina alle aziende e ai suoi dipendenti, mettendoli sempre più al centro delle proprie iniziative. Ogni settimana i clienti possono godere di sconti e promozioni su un ampio assortimento di prodotti delle più varie marche semplicemente accedendo all’app My Vodafone Business.

