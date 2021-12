Huang Wei, noto come Viya, è una celebrità del web in Cina con decine di milioni di follower. Ha usato la sua piattaforma per vendere una varietà di prodotti. Le autorità di Hangzhou l’accusano di nascondere il suo reddito personale e altri reati finanziari tra il 2019 e il 2020. In un post sul suo account Weibo, Viya si è detta “profondamente dispiaciuta. Accetto completamente la punizione inflitta dalle autorità fiscali”.

La 36enne è diventata una delle principali celebrità dei social in Cina, dove è in forte crescita lo shopping online in diretta streaming. Infatti, è conosciuta come la “regina del live streaming” del Paese e ha venduto di tutto, dai noodles al lancio di un razzo commerciale sulla piattaforma di shopping online Taobao.

Dopo la sanzione, i suoi follower hanno rivoltato le spalle all’influencer

Dopo la sanzione, i suoi follower hanno rivoltato le spalle all’influencer. Uno dei principali hashtag su Sina Weibo, simile a Twitter, in Cina è #ViyaCompletelyBlockedOnline, perché i punti vendita cercano, ora, di rimuovere la sua presenza. Il suo account Weibo, dove aveva 18 milioni di follower, non esiste più e secondo i media anche il suo account sulla piattaforma di shopping Taobao simile a eBay è stato sospeso.

Il quotidiano Global Times, il più vicino al governo di Pechino, scrive che la multa funge da “avvertimento per gli altri”. La Cina ha la più grande industria di live streaming al mondo. Ci sono più di 400 milioni di vlogger, o video blogger, nel Paese.

Altri due importanti live-streamer, Zhu Chenhui e Lin Shanshan, sono stati multati con $ 10,2 milioni e $ 4,3 milioni e sono stati cancellati i loro account Weibo.