vivo X Fold6 debutta in Italia: caratteristiche tecniche, comparto fotografico e prezzi del nuovo pieghevole

(Adnkronos) – Il produttore di telefonia vivo ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano del nuovo smartphone pieghevole X Fold6, un dispositivo di fascia alta progettato per unire un’architettura costruttiva avanzata a un ecosistema di produttività potenziato dall’intelligenza artificiale integrata. La struttura adotta una scocca dal profilo particolarmente contenuto che misura appena 4,4 mm di spessore da aperto nella versione Black e 4,8 mm nella variante Blue, con pesi rispettivamente di 228 e 235 grammi, e vanta le certificazioni di impermeabilità IPX8 e IPX9 unitamente alla protezione dalle polveri IP5X.

Per l’esperienza visiva, il dispositivo impiega un doppio display con tecnologia 8T-LTPO a 120 Hz e picchi di luminosità da 5.000 nit fino a 1 nit: lo schermo interno pieghevole da 8,02 pollici adotta il materiale emissivo Samsung M14, mentre il pannello esterno da 6,51 pollici si avvale della tecnologia BOE Q11 per ottimizzare l’efficienza energetica e la resa cromatica.

L’ampio display interno viene valorizzato dal sistema operativo OriginOS 7 Fold attraverso la suite vivo Atomic Workbench, pensata per la gestione di flussi di lavoro complessi mediante due modalità operative dedicate: la configurazione seriale permette l’esecuzione simultanea di fino a cinque applicazioni ripartite tra una finestra principale e quattro secondarie visibili contemporaneamente, mentre la modalità parallela consente l’affiancamento attivo di quattro app per il confronto immediato dei dati.

L’intelligenza artificiale operante direttamente sul dispositivo introduce un File Manager con interfaccia di tipo desktop per l’organizzazione dei contenuti per fonte e tipologia, affiancato dall’AI Meeting Assistant, uno strumento in grado di supportare riunioni in presenza e da remoto fornendo registrazione, trascrizione, sintesi in tempo reale e supporto bilingue con vocabolari tecnici dedicati.

Il comparto fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS include un sensore principale da 200 megapixel modello HPB con stabilizzazione ottica professionale CIPA 4.5, un teleobiettivo periscopico ZEISS APO con zoom 3x su sensore Sony LYTIA 602, un modulo ultra-grandangolare da 50 megapixel e la compatibilità con il teleconvertitore esterno opzionale Teleconverter vivo ZEISS Gen 2 per estendere la focale equivalente a 200 mm. La gestione hardware è affidata al processore MediaTek Dimensity 9500 Super Edition e alla batteria allo stato semisolido BlueVolt con anodo al silicio da 6.900 mAh, dotata di ricarica rapida via cavo da 80 W e wireless da 40 W.

vivo X Fold6 è acquistabile in Italia nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna al prezzo di listino di 2.199 euro per la variante standard e di 2.399 euro per l’edizione fornita con il kit fotografico accessoriato.

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