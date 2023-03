Cosa si deve fare per installare un impianto fotovoltaico? C’è un modo per risparmiare usando meglio gli elettrodomestici? Trovare con semplicità le risposte alle domande per migliorare l’efficienza energetica della casa, ottenere risparmi in bolletta e scoprire nuove opportunità di utilizzo dell’energia elettrica.

Tutto questo è possibile grazie a “ViviElettrico”, il nuovo sportello digitale che Enel lancia con l’obiettivo di intercettare i bisogni e le domande delle persone e l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel racconto di tutto quello che c’è da sapere sulla “transizione energetica”.

Sviluppato da Enel X, la società del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, il nuovo sito web, disponibile per ora solo in Italia, attraverso una navigazione facile e intuitiva consente al visitatore di trovare tutte le informazioni su prodotti, servizi e comportamenti virtuosi. I contenuti delle diverse sezioni saranno aggiornati costantemente in base alle novità e ai cambiamenti normativi.

Sono sei le categorie individuate sulla base di ricerche effettuate da importanti centri di indagine nel settore energetico: