di Alessio Carciofi

PAGINE: 258

258 ISBN: 9788836201204

DATA DI PUBBLICAZIONE: 31/08/2022

PREZZO: 22,oo euro

Il Metaverso è già realtà. Microsoft, Nvidia, Apple stanno investendo e continueranno a farlo, Airbnb già immagina di affittare case in questa mixed reality. Bloomberg calcola che nel 2024 il giro d’affari legato al metaverso salirà a 800 miliardi di dollari e che entro fine decennio si raggiungerà un miliardo di utenti. Il suo sviluppo procede a ritmi esponenziali ed è arrivato il momento di fermarsi a pensare, di farsi delle domande.

“Vivere il metaverso” è una guida che cerca di fare chiarezza sul futuro della tecnologia e un invito a riflettere su questa trasformazione radicale: come cambieranno famiglia, lavoro, istruzione, cultura? Come gestiremo gli aspetti normativi ed etici? Chi usufruirà dei vantaggi? E quali sono i modi per vivere al meglio questa realtà? Perché l’avvento del Metaverso è l’opportunità di ripensare la nostra realtà imparando dagli errori del passato. E la sfida più grande che ci attende in questa transizione epocale è quella di non perdere l’umanità e di tenere alta l’attenzione sulle tematiche del benessere, dell’inclusione e della sostenibilità.

Alessio Carciofi è autore di un libro e di un podcast sui temi legati al digital detox. Professore universitario di marketing e digital wellbeing, è una figura di riferimento sui temi del benessere organizzativo e digitale. Collabora con alcune tra le più importanti figure imprenditoriali ed aziende nazionali e internazionali, aiutando dirigenti e team a sfruttare gli strumenti della corporate digital responsibility per valutare e affrontare il tema del digital wellbeing al fine di promuovere una sana cultura digitale. Ha scritto per ROI Edizioni Vivere il metaverso.