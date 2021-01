Vivendi rileva il 7,6% dell’editore spagnolo di El Pais

Vivendi interessata al mondo dell'editoria in Spagna rileva una quota di minoranza nel gruppo che controllo El Pais e As.

Vivendi ha annunciato oggi di aver rilevato da HSBC per 52 milioni di euro una quota del 7,6% nel capitale di Prisa, player di primo piano nel mondo dei media in Spagna, proprietario del quotidiano El Pais e di As, oltre che della radio Cadena SER. L’obiettivo di Vivendi è salire presto sopra il 10%.

“La partecipazione di Prisa si inserisce nel quadro della strategia di Vivendi di rafforzarsi come gruppo mondiale di contenuti, dei media e della comunicazione, e di allargare la sua presenza ai mercati di lingua spagnola in Europa, in America Latina e negli Stati Uniti”, si legge in una nota che tuttavia non precisa l’ammontare dell’investimento.

Vivendo è già molto presente su questi mercati attraverso Universal Music Group, Havas e Gameloft.

Il gruppo gestisce inoltre dei servizi di biglietteria in Spagna e possiede la società di produzione televisiva spagnola Bambu Producciones, mente uno dei suoi principali studi di produzione di videogiochi si trova a Barcellona.

A fine ottobre, il gruppo Prisa aveva comunicato perdite per i primi 9 mesi del 2020 per 209 milioni di euro. Sui conti pesa soprattutto la flessione del mercato pubblicitario a causa della pandemia.

Il gruppo ha già concordato un taglio salariale che consentirà di tagliare 40 milioni di spese nel 2020. La fonte principale di entrate resta la collana di libri scolastici Santillana, ma l’obiettivo è di convertire e trovare nuove linee di prodotto, in particolare podcast. Una virata in linea con le strategie di Vivendi, che a dicembre ha già rilevato in Francia il gruppo Prisma Media, fra i principali editori di riviste del paese.