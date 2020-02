Dopo un tira e molla che va avanti da qualche mese, la decisione sul futuro di Mfe (Media For Europe), il progetto di broadcaster paneuropeo promosso da Mediaset ma osteggiato da Vivendi, sarà presa da un giudice probabilmente questa settimana. Si tratta di Elena Riva Crugnola che, in settimana dovrebbe decidere se le delibere dell’assemblea di settembre di Mediaset per la fusione con la controllata spagnola saranno sbloccate.

Il giudice del Tribunale di Milano, al termine di un’udienza convocata sabato, ha deciso di riservarsi una decisione.

Le posizioni in campo

Da un lato Mediaset ha ribadito che i cambiamenti allo statuto di MediaforEurope più favorevoli alle minoranze sono sufficienti a respingere i ricorsi dei francesi.

Vivendi dal canto suo scommette in primo luogo sull’illegittimità del Testo unico della radiotelevisione (Tusmar) della legge Gasparri, sulla base del quale l’Agcom ha imposto al gruppo francese di scegliere tra la partecipazione rilevante in Tim o quella in Mediaset. È il passaggio che ha costretto Vivendi, che nell’inverno 2016 ha rastrellato quasi il 30% di Mediaset con una scalata definita ostile dal Biscione, a congelare quasi il 20% nella fiduciaria Simon. Simon che non è mai stata ammessa al voto in assemblea dal Biscione perché il gruppo televisivo italiano ritiene che tutta la scalata dei francesi sia illegale.

Tre opzioni

Ora il giudice ha tre possibilità: rigettare il ricorso di Vivendi e liberare le delibere dell’assemblea Mediaset di avvio di Mfe; accogliere le istanze dei francesi e quindi mantenere sospesa la validità delle delibere; oppure, infine, aspettare la decisione della Corte di giustizia europea sul ricorso di Vivendi contro il Tusmar, che ha registrato di recente le critiche dell’Avvocatura generale europea che in genera anticipa l’orientamento della Corte.