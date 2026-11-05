Vittoria dei Democratici e rivolta contro i data center, OpenAI cambia registro e chiede più regole per l’AI

Dopo la vittoria dei Democratici alle elezioni di midterm e mentre negli Stati Uniti cresce l’opposizione ai nuovi data center, OpenAI cambia registro. Meno enfasi sulla sola accelerazione dell’AI e più attenzione a sicurezza, lavoro, costo della vita, tutela dei minori e distribuzione dei benefici economici dell’AI.

A due anni dalle presidenziali OpenAI prova così a entrare direttamente nel dibattito politico sul 2028. A farlo è Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer, con un lungo memorandum dal titolo “2028: The AI Election”, nel quale sostiene che l’intelligenza artificiale potrebbe diventare uno dei temi centrali della prossima corsa alla Casa Bianca e individua cinque questioni alle quali i candidati dovrebbero dare una risposta.

Il timing non è secondario. I Democratici hanno conquistato il controllo del Congresso nelle elezioni di midterm del 2026, in un voto segnato anche dal malcontento degli americani per economia e costo della vita.

E proprio durante la campagna elettorale l’espansione dei data center è diventata un tema politico sempre più visibile. Secondo TechCrunch, l’opposizione alle nuove infrastrutture AI è emersa come una preoccupazione bipartisan in diverse competizioni elettorali.

OpenAI cambia tono rispetto al 2025

Come osserva Kate Brennan, responsabile delle politiche su AI e potere delle imprese dell’AI Now Institute, l’impostazione è diversa rispetto all’agenda presentata da OpenAI nel 2025, quando l’attenzione era concentrata soprattutto sull’accelerazione dello sviluppo dell’AI, sulla riduzione degli ostacoli regolatori e sull’espansione delle infrastrutture.

Lehane arriva a richiamare il New Deal di Franklin D. Roosevelt: negli anni Trenta la trasformazione economica e la Grande Depressione avevano incrinato il vecchio ordine; oggi, secondo il dirigente di OpenAI, l’AI potrebbe produrre una nuova fase di incertezza nella quale milioni di persone temono di perdere il controllo sul proprio futuro economico. Per questo, sostiene, ai candidati del 2028 non basterà essere semplicemente “pro” o “contro” l’AI.

1. Sicurezza dell’AI e controllo umano

Lehane sostiene la necessità di standard applicabili, valutazioni indipendenti e supervisione pubblica. Nei casi più estremi dovrebbe inoltre essere possibile limitare o spegnere un sistema AI.

Il principio indicato da OpenAI è che l’aumento delle capacità delle macchine non debba tradursi nella cessione del controllo sulle decisioni importanti.

“AI is a machine, not a person”, scrive Lehane: l’intelligenza artificiale deve rimanere uno strumento e il giudizio umano deve continuare ad avere l’ultima parola nelle decisioni che incidono sulla vita delle persone.

È una posizione che segna anche un’evoluzione rispetto al passato. TechCrunch ricorda che OpenAI aveva contestato alcune precedenti iniziative legislative, tra cui la proposta californiana SB 1047 del 2024, salvo poi mostrare negli ultimi tempi maggiore apertura verso alcune forme di supervisione esterna.

2. Chi incasserà i guadagni prodotti dall’AI?

La seconda questione è economica: se l’AI aumenterà enormemente la produttività, chi beneficerà della nuova ricchezza? OpenAI propone incentivi fiscali per la formazione continua, maggiore accesso al capitale per gli imprenditori e nuovi modelli di partecipazione dei dipendenti alla proprietà e agli utili delle imprese.

Il tema è particolarmente sensibile perché una delle paure legate all’AI è che i guadagni dell’automazione finiscano soprattutto nelle mani di poche grandi aziende tecnologiche.

Ed è proprio su questo punto che arrivano le critiche dell’AI Now Institute.

Secondo Brennan, le proposte di Lehane partono dal presupposto che una diffusione massiccia dell’AI produrrà benefici per la società, ma non introducono veri obblighi affinché le aziende condividano con i lavoratori la ricchezza generata o sostengano i costi della sostituzione del lavoro umano.

3. Lavoro, scuola e tutela dei minori

OpenAI riconosce che alcune attività lavorative saranno eliminate e altre profondamente trasformate, ma rifiuta tanto l’idea di minimizzare il problema quanto quella di considerare inevitabile una società senza lavoro.

La risposta proposta passa soprattutto attraverso formazione, riqualificazione e accesso agli strumenti AI.

Lehane collega inoltre l’espansione dell’intelligenza artificiale alla creazione di occupazione nella costruzione delle infrastrutture necessarie: data center, impianti energetici, reti elettriche e sistemi di trasmissione.

Sul fronte dell’istruzione, OpenAI chiede maggiori protezioni per i bambini e regole specifiche per gli AI companion destinati ai minori.

Ma mette contemporaneamente in guardia dall’escludere l’AI dalle scuole: secondo Lehane, vietarla nella scuola pubblica mentre gli studenti più ricchi imparano a utilizzarla privatamente rischierebbe di ampliare le disuguaglianze.

4. Data center, bollette e costo della vita

Nel 2026, si legge nel documento, i data center sono diventati negli Stati Uniti un simbolo delle preoccupazioni legate ai consumi elettrici, al costo dell’energia, al potere delle Big Tech e all’impatto delle grandi infrastrutture sulle comunità locali.

Lehane riconosce queste preoccupazioni, ma prova a ribaltare il racconto sottolineando anche i posti di lavoro, gli investimenti e le entrate fiscali che i nuovi impianti possono produrre.

Il criterio con cui giudicare l’AI, sostiene, dovrebbe essere molto concreto: rende sanità, scuola e servizi pubblici più accessibili? Aiuta le piccole imprese? Riduce i costi per le famiglie? Oppure crea soprattutto nuova ricchezza per pochi?

TechCrunch osserva però che proprio l’espansione delle infrastrutture è indispensabile anche per la crescita di aziende come OpenAI. Molte delle politiche suggerite da Lehane, quindi, avrebbero contemporaneamente l’effetto di favorire una maggiore diffusione dell’AI e la costruzione della capacità di calcolo necessaria al settore.

5. La sfida con la Cina

Secondo Lehane nel documento, nel 2028 gli americani potrebbero guardare alle decisioni prese negli anni precedenti e chiedersi se gli Stati Uniti abbiano investito abbastanza in energia, capacità di calcolo, ricerca e talenti per conservare il vantaggio sull’AI.

Il dirigente arriva a mettere in guardia i politici favorevoli a una moratoria sui data center: bloccare oggi le infrastrutture potrebbe significare ritrovarsi domani con una capacità di calcolo insufficiente per competere con Pechino.

Lehane sostiene che nel 2026 per molti Democratici sia stato più semplice fare campagna contro i data center che proporre un modello alternativo per governare la crescita dell’AI. Per questo l’intervento di Lehane può essere letto anche come l’inizio della battaglia per definire i termini del dibattito politico sull’AI prima ancora che inizi ufficialmente la campagna presidenziale del 2028.

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