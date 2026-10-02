Vittemberga (Inps): “Ai sia sovrana per mettere al sicuro cittadini”

(Adnkronos) – “Stiamo costruendo un modello di intelligenza artificiale del welfare che sia sovrano e che tuteli i dati dei cittadini. La nostra attenzione è duplice: quella di creare un modello efficiente che possa essere foriero di semplificazione all’interno delle nostre procedure, ma allo stesso tempo un modello etico, basato sulla tutela dei cittadini e della sovranità del dato, perché noi tuteliamo una serie di dati estremamente sensibili e quindi per noi è importante metterli a sicuro dall’appropriazione indebita, che i modelli generalisti non controllati potrebbero effettuare”. Lo ha detto Valeria Vittimberga, direttrice generale Inps a margine del convegno ‘Valore Ia’ per il lancio di Ultra, il nuovo framework AI di Almaviva.

Vittimberga ha poi aggiunto che: “Noi abbiamo il dovere etico di non rispondere soltanto a domanda dei cittadini, ma essere sempre più proattivi, mettendo a disposizione dei cittadini tutte le potenzialità delle ormai nostre oltre 470 prestazioni”. In conclusione, la direttrice generale Inps ha spiegato che questo è possibile anche grazie all’AI, che aiuta a rilevare in maniera proattiva le esigenze degli utenti.

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