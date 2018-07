Di Karin Zaghi

Franco Angeli editore

Data di pubblicazione: Giugno 2018

ISBN:9788891768476

Pagine: 434

Prezzo: € 45,00

Nel mondo del retail c’è una sana regola che raccomanda di rivedere il “concept” del negozio ogni quattro-cinque anni. È una regola a cui si è attenuto anche questo libro – dedicato al visual merchandising – che uscito per la prima volta nel 2014 – si ripresenta ora per dare conto delle trasformazioni avvenute nei punti vendita in questi ultimi anni, attraverso l’analisi dettagliata di decine di casi reali.

Quello che il volume prende in considerazione sono gli aspetti visivi del negozio che vengono ritenuti sempre più importanti non solo per influenzare la decisione di acquisto (due acquisti su tre dipendono da attività in-store), ma soprattutto per creare una relazione con il cliente e fare del passaggio in negozio una esperienza coinvolgente, emozionante, ludica.

Karin Zaghi, Associate Professor of Practice della SDA Bocconi School of Management e Professore di Marketing presso l’Università Bocconi. Presso SDA Bocconi è coordinatrice di due programmi Executive: Trade Marketing e Visual Merchandising. Autrice di Visual Merchandising e relazioni di canale (FrancoAngeli, 2013) e di Atmosfera e Visual Merchandising (FrancoAngeli, 2008), nonché di numerose pubblicazioni manageriali, svolge da anni attività di consulenza nel campo del marketing e del visual merchandising.