La comunicazione digitale è in continua evoluzione, ma comunicare attraverso il web è cosi difficile? Perché usiamo le relazioni pubbliche e in che modo è possibile sfruttarne tutti i vantaggi e le opportunità di business.

Le digital PR sono quelle attività online volte a promuovere prodotti, servizi, progetti o eventi di un’azienda o di un’organizzazione attraverso relazioni digitali stimolando i media affinché ne parlino positivamente. Il digital PR manager è una figura chiave, un elemento fondamentale per un’attività di promozione online, in particolar modo per chi vuole sfruttare una delle chiavi decisive del lavoro sui social media: la creazione di relazioni stabili, virtuose, efficaci nel tempo e durature.

Ma partiamo da zero: che cosa significa pubbliche relazioni? Le pubbliche relazioni sono l’insieme delle teorie e delle pratiche di comunicazione il cui obiettivo è sviluppare relazioni, mettere in comunicazione istituzioni, aziende, persone, strutture, con la loro utenza o clientela di riferimento. I destinatari della comunicazione possono essere privati cittadini, istituzioni, aziende, organi di stampa, consumatori. Il tutto ruota, quindi, attorno al tema della reputazione ed è proprio qui che entrano in gioco i digital PR, che consentono di mettere in evidenza un aspetto interessante della realtà aziendale, monitorandolo, gestendolo e cercando di migliorare la percezione che il pubblico ha dello stesso.

Utilizzare le digital PR all’interno della propria strategia di comunicazione può migliorare la visibilità online di un’azienda, un brand o anche di un personaggio. Le informazioni statiche possono essere trasformate in conversazioni e le aziende possono parlare direttamente al proprio pubblico di destinazione in qualsiasi momento, attraverso i nuovi diversi dispositivi multimediali. Connettendosi e condividendo con il pubblico di destinazione è possibile avviare un dialogo costruttivo in rete e diffondere notizie e informazioni rapidamente e influenzare, naturalmente, le opinioni degli utenti-clienti. È quindi fondamentale individuare i canali, le relazioni chiave e i messaggi relativi agli obiettivi della propria campagna di comunicazione per massimizzare il potenziale della stessa.

Per ottimizzare la strategia di Marketing online, il digital PR deve saper lavorare sia all’interno, che all’esterno dei canali digitali come il web e i social media, tanto da partecipare e presenziare a eventi di presentazioni di prodotti, conferenze stampa, ecc.

Schematicamente, le mansioni che svolge un digital PR sono:

l’aggiornamento costante e continuo riguardo alle piattaforme, alle comunità e ai canali in cui il target è presente e attivo;

la stesura di contenuti ottimizzati e che quindi devono anche rispettare regole semantiche che oggi devono anche rispettare alcune regole e semantiche volute dai motori di ricerca;

la gestione di profili social i propri e dei propri clienti;

il coinvolgimento dei suoi contatti nel progetto;

la creazione e l’alimentazione del passaparola;

favorire l’ascolto della clientela da parte dell’azienda aiutando cosi una migliore gestione di assistenza e postvendita;

il monitoraggio della rete e di quanto si dice online riguardo a quel prodotto, servizio, progetto o evento;

l’individuazione di alcuni indicatori per valutare il proprio lavoro svolto.

Un digital PR non ha un percorso di studi specifico e univoco, attualmente è frequente vedere queste figure uscire da un’esperienza di PR o ufficio stampa tradizionali, essendo il mondo del web una diretta evoluzione della versione offline. Esistono diversi corsi di Digital PR. Per poter intraprendere questa professione è importante avere una buona conoscenza degli strumenti social (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, ecc.), avere buone basi informatiche, e alte capacità di relazione in modo anche da poter partecipare a eventi o conferenze per rappresentare un valore aggiunto con persone legate al settore di interesse. È anche possibile documentarsi, leggendo un buon libro sulle Digital PR.

Quando il marketing dell’azienda viene migliorato attraverso partnership strategiche per i media, il risultato è la promozione del marchio, l’up selling è ottimizzato e gli obiettivi aziendali sono più facili da raggiungere. Poiché le piattaforme e i canali di social media continuano a moltiplicarsi, questo tipo di lavoro di pubbliche relazioni digitale diventerà sempre più essenziale.