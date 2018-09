Visibilità. Il superpotere che viene dal Web

Di Roberto Serra

Dario Flaccovio editore

Data di pubblicazione: luglio 2018

Pensa all’ultima volta che ti sei posto un obiettivo di business, hai cercato informazioni sul web, hai studiato praticamente tutto quello che hai trovato e alla fine sei rimasto inchiodato nella situazione di partenza. Ti ricordi come ti sentivi? Ecco, ora immagina cosa potrebbe succedere se invece di leggere “ricette” imparassi a saper guardare nella direzione giusta. Il risultato finale sarebbe nettamente diverso. Sì, perché quando si parla di business online, è facile scoprire tutto e il contrario di tutto e, che tu ci creda o no, non esistono “formule magiche” per avere visibilità e successo. E questo libro vuol esserne la prova.

A differenza di tanti altri manuali più generalisti, infatti, io ho preferito focalizzare i dettagli, i dietro le quinte, di aziende che hanno rivoluzionato la nostra quotidianità, analizzando ciò che ha funzionato e ha fatto la differenza, svelandoti elementi veramente pratici e tangibili per aiutarti nell’individuare il miglior percorso verso il tuo futuro lavorativo. Che tu sia un professionista o un imprenditore alle prime armi, dunque, con questo libro ti aiuterò a creare il tuo business online di successo.

Roberto Serra, esperto SEO & digital strategist, fa parte di quella cerchia di nuovi imprenditori del digitale slegati dai classici cliché aziendali che hanno saputo ricavarsi una posizione esclusiva grazie a un utilizzo pragmatico del web. Appassionato di strategia e marketing digitale lavora “dietro le quinte” per grandi e piccole aziende nutrendo una particolare passione per quelle dotate di buone idee e budget non assimilabili a quelli di una multinazionale.