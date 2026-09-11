Virus, guerre e tecnologie stanno cambiando il mondo

Pubblicato: 2026

Prezzo: 16,90 euro

Pagine: 240

ISBN: 9791254845844

Editore: Il Sole 24Ore

Le tecnologie digitali, l’intelligenza artificiale, i computer quantistici metteranno a disposizione strumenti per svolgere compiti con un livello di efficacia ed efficienza molte volte superiore rispetto al passato e permetteranno di raggiungere risultati oggi impensabili sia nella ricerca scientifica sia nei processi produttivi. Gli effetti non riguarderanno soltanto il progresso economico… tutto questo ci aiuterà a capire meglio il senso della vita e del cosmo.

Il covid ha riportato al centro la fragilità dell’uomo e la necessità di solidarietà e metodo scientifico; le guerre hanno ridato attualità al tema della sicurezza e della coesione politica; l’innovazione tecnologica sta spingendo verso un ripensamento dei modelli economici, produttivi e sociali. Muovendo dagli articoli scritti in questi anni per Il Sole 24 Ore e mettendoli in relazione – anche attraverso il dialogo con un chatbot come lettore ideale – Paolo Gualtieri traccia un percorso unitario che mostra come eventi apparentemente distinti si ricompongano in un quadro coerente di trasformazione storica. Un libro nato come una sfida civile e intellettuale per comprendere come virus, guerre e tecnologie abbiano inciso e stiano ancora incidendo sulle nostre vite; e per proporre una riflessione più ampia sul futuro dell’Italia e dell’Europa, che mette in dialogo economia, politica e società.

Paolo Gualtieri, è professore ordinario di Economia degli Intermediari finanziari all’Università Cattolica di Milano e avvocato.

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