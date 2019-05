Virtualizzazione: Lepida rinnova l’accordo con VMware

La piattaforma VMware è stata scelta perché è la più diffusa tra tutti i soci di Lepida e perchè agevola il passaggio in corso tra i data center propri degli enti e quelli della società in house della Regione Emilia Romagna.

Lepida Enterprise è il nome dato alle iniziative del Datacenter che hanno come fine anche quello di stipulare accordi con vendor, di tipo enterprise o quadro, per ottenere modelli di licensing vantaggiosi, unlimited, con costi certi e/o con scontistica vantaggiosa per prodotti ICT di comprovata diffusione o di rilevante interesse per i soci.

Ne è esempio l’accordo stipulato per il triennio 2016-2018 e nuovamente contrattualizzato lo scorso marzo per un ulteriore triennio 2019-2021 con VMware, leader mondiale nei sistemi di virtualizzazione. Grazie a questo contratto Lepida dispone di una licenza unlimited e perpetua della suite di prodotto VCloud Advanced che comprende VSphere Enterprise Plus+ e VRealize Advanced che può essere utilizzata per erogare servizi ai propri soci.

Inoltre, è garantita la continuità di erogazione delle licenze VMware nei DataCenter di Lepida e nei data center interni agli enti soci, a condizioni economiche molto vantaggiose, non riscontrabili in alcuna altra offerta per la pubblica amministrazione del nostro territorio, così come era già accaduto nel primo contratto quadro con VMware che Lepida ha costruito.

La piattaforma VMware è stata scelta perché in assoluto la più diffusa tra tutti i soci di Lepida e perchè, considerando il proprio ampio livello di maturità nella gestione della virtualizzazione e nello spostamento di macchine virtuali tra differenti contesti, agevola il passaggio pianificato e diffusamente in corso tra i data center propri degli enti e i data center di Lepida. Ad avvalersi di questi sistemi sono ad oggi più di 30 enti soci (Sanità, Unioni, Comuni, Consorzi).

Un’ulteriore componente di interesse presente nel contratto è la possibilità di acquisire altri prodotti VMware con uno sconto del 40%, in modo da inseguire le evoluzioni tecnologiche di nuove eventuali soluzioni con un valore di sconto assolutamente interessante rispetto alle procedure note per la pubblica amministrazione. Il Contratto ha durata pari a 36 mesi, per un valore contrattuale massimo di 2.3 milioni di euro.