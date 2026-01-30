Henna Virkkunen liquida il fair share e promuove al suo posto il nuovo sistema di conciliazione volontaria fra operatori Tlc e OTT. L'equo compenso degli editori possibile soluzione per le dispute con le Big Tech?

Henna Virkkunen liquida il fair share (di bretoniana memoria) e promuove al suo posto il nuovo sistema di conciliazione volontaria fra operatori Tlc e OTT. Di fatto, la Ue rinnega l’imposizione automatica di un pagamento diretto obbligatorio dalle Big Tech alle telco in caso di liti e dispute proposta dalla Commissione Ue nel Digital Networks Act. Promuove invece un meccanismo volontario, da mettere in atto caso per caso in caso di conflitto.

Un brodino per gli operatori Tlc

Un bordino per gli operatori Tlc, che speravano in un intervento deciso dell’Esecutivo e che hanno protestato in modo vibrante dopo la pubblicazione della proposta di legge del DNA, che dovrà passare al vaglio dell’Europarlamento e del Consiglio Ue.

Al posto del fair share, Virkkunen ha difeso la bontà di un meccanismo di conciliazione volontaria per risolvere eventuali conflitti commerciali fra operatori Tlc e Big Tech, sottolineando che il sistema attuale sta già portando a una riduzione dei costi di rete e a una maggiore efficienza senza necessità di nuovi prelievi forzosi.

Niente prelievi forzosi, quindi, ma un meccanismo di conciliazione volontario che prevede un’analisi caso per caso, sotto la supervisione delle autorità nazionali e del BEREC (l’organismo Ue che riunisce tutti i regolatori europei).

Sarà la soluzione giusta?

Di certo, non si chiama più fair share (equo compenso) ma in qualche modo ne prende il posto introducendo di fatto una “network fee” mascherata che dovrà di fatto essere decisa di volta in volta a seconda dei conflitti.

Il modello di conciliazione fra operatori Tlc e Ott potrebbe in futuro ricalcare quello fra editori e OTT per quanto riguarda la pubblicazione degli articoli sui motori di ricerca. In Italia ha fatto scuola il provvedimento Agcom del 26 luglio 2024: l’autorità nella disputa fra Microsoft, che pubblica news sul suo motore di ricerca Bing, e Gruppo Gedi, ha imposto al gruppo americano di pagare un equo compenso al Gruppo Gedi per la pubblicazione dei suoi contenuti.

Editori modello per gli operatori Tlc?

Gli editori hanno fatto scuola e potrebbero rappresentare un modello per gli operatori Tlc con il nuovo DNA in arrivo?

Vedremo.

Resta da capire se il BEREC, con il supporto delle autorità nazionali, sarà in grado di agire in maniera perentoria ed efficace come arbitro del DNA.

