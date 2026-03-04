Minaccia ibrida costante nella Ue

“Oggi in Europa siamo tutti sottoposti a continue campagne ibride. Tutti i giorni ci sono cyberattacchi alle nostre infrastrutture critiche. Nel mirino ci sono reti elettriche, energetiche, reti idriche e infrastrutture della pubblica amministrazione. Dobbiamo restare uniti per difenderci tutti insieme”. Così Henna Virkkunen, Commissaria Ue alla Sovranità Digitale, nel video messaggio inviato in occasione della la 5^ edizione di CyberSEC, la Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con Polizia di Stato.

Contesto geopolitico difficile

Le minacce cyber, prosegue Virkkunen, sono “in funzione delle tensioni geopolitiche e della digitalizzazione”. “L’agenda della Russia e di altri stati autoritari” è di colpire le nostre infrastrutture critiche e le istituzioni democratiche e in ultima istanza “di rubare i dati degli Europei”.

Per difendere i cittadini e le imprese della Ue, la Commissione ha già mostrato i muscoli. “Abbiamo creato il network dei Cyber Hub, la riserva Ue della cybersecurity, e il piano di azione per i droni e di sicurezza anti drone”, aggiunge Virkkunen.

La proposta di revisione del Cybersecurity Act

“Ma per garantire la nostra sicurezza nel prossimo decennio non possiamo certo sederci sugli allori”, prosegue la Commissaria. “E’ per questo che i colleghi hanno adottato un nuovo pacchetto pe la cybersecurity, con la proposta di revisione del Cybersecurity Act, con un set di misure di semplificazione”.

“La proposta è finalizzata ad adattare la nostra policy cyber a questa nuova realtà”,

in primo luogo assicurando che l’agenzia Ue per la cybersecurity, ENISA, sia sempre forte;

in secondo luogo, assicurando che vi siano policy adeguate per salvaguardare l’approvvigionamento della filiera ICT, e nel frattempo rafforzando le infrastrutture critiche europee;

in terzo luogo, potendo disporre di un sistema chiaro di certificazione, per assicurare che i nostri consumatori e le nostre aziende abbiano accesso a prodotti sicuri by design.

Infine, facendo in modo di semplificare la compliance delle aziende alle nostre regole sulla cybersecurity.

Semplificazioni nel Digital Omnibus

“Nel Digital Omnibus abbiamo proposto una serie di semplificazioni per le nostre aziende”, dice Virkkunen: “In primo luogo, un singolo punto di notifica degli incidenti, si tratta di una soluzione pratica che risponde al peso amministrativo della risosta delle aziende. Inoltre, la certificazione cyber sarà anche un vantaggio competitivo per le aziende, per garantire che i prodotti che arrivano nelle mani dei consumatori sono a prova di cyberattacco”, dice Virkkunen, che chiude con un monito: “La minaccia cyber ad un singolo Stato membro è una minaccia a tutti”.

