29 settembre. La giornata in tre notizie.

Oggi il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nota di aggiornamento al Def, la base per la prossima legge di Bilancio. In primo piano le principali novità.

“Nella Capitale in arrivo cassonetti intelligenti con smart card”, questo l’annuncio della sindaca di Roma Virginia Ragginell’intervista rilasciata a Key4biz.

Infine, il video dell’intervento con cui il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli ha illustrato al Parlamento la Relazione Annuale sull’attività svolta nel 2020.

5G, dati del traffico telefonico e telematico, tracciabilità digitale rifiuti e processo penale telematico. Cosa c’è nella nota aggiornamento Def

di Luigi Garofalo

Via libera del Consiglio dei ministri. Il video della conferenza stampa di Draghi e Franco.Leggi l’articolo

Raggi: “Con Expo 2030 nella Capitale 45 miliardi di euro”

di Luigi Garofalo

L’intervista di Key4biz a Virginia Raggi: “Stiamo parlando della città del futuro. In arrivo 1.000 cassonetti ‘intelligenti’ con smart card”.Leggi l’articolo

Il MiC annuncia 155 milioni di euro per le industrie culturali

di Angelo Zaccone Teodosi

Per la prima volta, lo Stato italiano decide di sostenere anche l’industria musicale: incontro a Milano con gli “stakeholder”.Leggi l’articolo

Vaccini, Locatelli: “La curva epidemica del covid in Italia la migliore di tutti i Paesi europei”

di Luigi Garofalo

L’intervento di Franco Locatelli al ‘Meet in Italy for Life Sciences’ in corso a Genova.Leggi l’articolo

Garante Privacy: smartphone, attenzione al microfono sempre acceso

di Redazione Key4biz

L’Autorità avvia un’indagine sulle app “rubadati” e sul mercato dei dati.Leggi l’articolo

Cloud per la PA: Tim con Leonardo, Sogei e Cdp contro il duo Almaviva-Aruba

di Paolo Anastasio

Sono due al momento le cordate contendenti la realizzazione del Polo Strategico Nazionale.Leggi l’articolo

PNRR, Starace (ENEL): “Abbiamo presentato progetti per 26 miliardi di euro

di Flavio Fabbri

L’amministratore delegato del Gruppo ENEL Francesco Starace: “Ma servono riforme strutturali”.Leggi l’articolo

Energia solare, Cingolani: “Abbandoniamo il sottosuolo e iniziamo a sfruttare i giacimenti di luce”

di Flavio Fabbri

L’intervento del ministro della Transizione energetica all’Energy Summit del Sole 24 Ore.Leggi l’articolo

Blackout di Internet: migliaia di device offline domani?

di Paolo Anastasio

Scade domani un certificato di sicurezza presente in milioni di dispositivi elettronici che rischiano di non connettersi più.Leggi l’articolo

Caricabatterie universale, in arrivo uno standard per tutti: la USB-C

di Davide Maniscalco

Numeri (e ripercussioni) impressionanti.Leggi l’articolo

5G, Ferigo (INWIT) ‘Open RAN possibilità di rivincita per l’Europa e l’Italia nelle Tlc’

di Paolo Anastasio

Videointervista a Giovanni Ferigo, AD di INWIT, in occasione dell’evento all’evento ‘L’Italia torna all’avanguardia tlc con Open RAN’.Leggi l’articolo

Il diritto privato delle nuove tecnologie digitali al centro del nuovo libro di Emilio Tosi

dell’autore del libro

Il libro costituisce un fondamentale contributo allo studio dei profili civilistici delle nuove tecnologie.Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Federico Butera (Pres. Fondazione IRSO)

di Redazione Key4biz

Ventunesima uscita de “La PA che vorrei”, il talk settimanale condotto da Donato LimoneLeggi l’articolo

Democrazia Futura. La missione del Wall Street Journal confermata dalle lettere al direttore

di Dom Serafini

Il caso Cuomo e le direttive “velate” del quotidiano newyorkese di Rupert Murdoch.Leggi l’articolo

