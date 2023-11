Virgin Media O2 taglia le stime: i consumatori spendono meno

Virgin Media O2 ha tagliato le previsioni sui ricavi annuali poiché i consumatori hanno ridotto la spesa per nuovi telefoni cellulari e pacchetti a banda larga in un contesto di crisi del costo della vita. Il gruppo di telecomunicazioni britannico ha dichiarato mercoledì che prevede che i ricavi, adeguati in relazione alla fusione del 2021 ed escludendo qualsiasi impatto derivante dalle sue attività di costruzione della fibra, saranno “stabili” anziché in una fase di “crescita”.

Virgin Media O2 ha mantenuto le sue prospettive di “crescita mid-single digit” per gli utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, adeguati anche alla fusione ed escludendo qualsiasi impatto sulla fibra.

Virgin Media O2 ha rivelato che venderà il 16,2% della sua attività di torri Cornerstone UK alla società di investimento GLIL Infrastructure per 360 milioni di sterline, il che valuta la sua rete di torri 2,5 miliardi di sterline.

Meno vendite di smartphone

La società, di proprietà congiunta di Liberty Global e della spagnola Telefónica, ha dichiarato che i ricavi rettificati sono aumentati dell’1% a 2,8 miliardi di sterline per i tre mesi fino al 30 settembre, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’amministratore delegato Lutz Schüler ha detto che il trimestre più recente è stato “un ambiente difficile da affrontare” e ha aggiunto che “alcuni consumatori riducono la spesa, in particolare su TV di fascia media, telefoni di casa e telefoni a basso margine”. Il gruppo ha affermato che i clienti si tengono i dispositivi mobili più a lungo e che anche i suoi servizi di linea fissa, che includono banda larga, TV e telefoni domestici, sono stati influenzati dai cambiamenti nella spesa delle famiglie.

I ricavi della telefonia mobile sono aumentati dell’1% raggiungendo 1,5 miliardi di sterline, sebbene la crescita dei ricavi dei servizi, sostenuta dall’aumento dei prezzi, sia stata parzialmente compensata da una riduzione del 5% dei ricavi dei cellulari.

Riduzione della spesa delle famiglie

La riduzione della spesa delle famiglie ha compensato gli aumenti dei prezzi di quasi il 14% nella divisione dei beni di consumo fissi, dove le entrate sono diminuite dell’1,5% a 839 milioni di sterline. Nel periodo in esame Virgin Media O2 ha acquisito altri 32.500 clienti netti di servizi fissi, mentre il numero di abbonati mobili a contratto è aumentato di 50.000 unità nette.

Nel complesso, gli utili rettificati del terzo trimestre di Virgin Media O2 prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti sono aumentati del 6% a 1,05 miliardi di sterline. Nexfibre è una joint venture di proprietà di Liberty Global, Telefónica e Infra Via Capital Partners attraverso la quale Virgin Media sta costruendo una rete interamente in fibra.