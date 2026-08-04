Violenza, Inps riconosce diritto a Naspi per chi è costretto a dimettersi dal lavoro

(Adnkronos) – L’indipendenza economica rappresenta un pilastro fondamentale per permettere a qualunque persona di sottrarsi a contesti di rischio. Per questo l’Inps richiama l’attenzione su una tutela essenziale: la possibilità di accedere alla Naspi, l’indennità di disoccupazione, anche nei casi in cui le dimissioni si rendano inevitabili per la salvaguardia della propria incolumità.
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