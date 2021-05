Viola (DG Connect): “Un miliardo di euro per i centri nazionali cybersecurity”

Oggi in primo piano c’è il tema della sicurezza informatica. Intervenendo al webinar dell’Europarlamento, Roberto Viola (DG Connect della Commissione europea) ha annunciato lo stanziamento di un miliardo di euro per i centri nazionali della cybersecurity.

Allo stesso evento, il Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè ha rilanciato l’idea di un’agenzia per cybersecurity non legata più al DIS, ma alla Presidenza del Consiglio.

Infine un occhio alle reti, con INWIT che ha spiegato i vantaggi del Next Generation Eu per il business delle torri: “Fondi che sosterranno gli investimenti sia per i macro siti che per le small cells e i DAS’.

Roberto Viola (DG Connect): “1 miliardo di euro per i centri nazionali della cybersecurity”

di Piermario Boccellato

“Spero che l’Italia notifichi il centro di sicurezza nazionale per la cybersecurity al più presto, per poter iniziare ad usufruire del finanziamento”.

INWIT, i vantaggi del Next Generation Eu per il business delle torri

di Paolo Anastasio

L’ad di Inwit Giovanni Ferigo: ‘I fondi europei del Next generation Eu sosterranno gli investimenti sia per i macro siti che per le small cells e i DAS’.

Agenzia nazionale cyber, Mulè: “Sarà una struttura coordinata tra pubblico e privato”

di Redazione

Le parole del Sottosegretario alla Difesa intervenuto al webinar del Parlamento europeo in Italia su ‘La nuova strategia europea per rafforzare la sicurezza informatica’.

5G, Baggioni (Vodafone Italia) ‘Fuori dai laboratori. Ma per i primi ritorni ci vorrà tempo’

di Paolo Anastasio

“Dobbiamo passare da una fase di prototipizzazione e sperimentazioni ad una vera e propria condivisione con le aziende e con gli sviluppatori di quanto può essere prodotto”.

Da Rai a Cinecittà, i misteri dei piani industriali nell’economia culturale italiana

di Angelo Zaccone Teodosi

La stessa Corte dei Conti chiede conto al Governo del “piano industriale” di Cinecittà, a fronte di 300 milioni di euro del “Recovery Plan” destinati ad un ancora misterioso rilancio degli studios.

Criptovalute: il Bitcoin consuma 114 TWh, Dogecoin 7,8, Monero appena 1 TWh. Quali sono le più green?

di Flavio Fabbri

Bitcoin tra le più energivore, ma non è il solo, perché molte altre criptovalute non reggono gli standard green globali, tra cui Ethereum e Dogecoin.

Banca d’Inghilterra apre alla possibilità di una valuta digitale di Stato

di Flavio Fabbri

Gran Bretagna pronta alla sterlina digitale? Secondo la Banca d’Inghilterra si: “Oggi solo il 23% dei pagamenti è effettuato in contanti in tutto il Paese”.

Toshiba alle prese con un attacco ransomware in Europa. Ancora DarkSide

di Flavio Fabbri

Sottratti dati confidenziali relativi alle operazioni strategiche, i piani di business, le attività operative, il personale e il management.

Biden, nuovo provvedimento per rafforzare la cybersecurity USA

di Flavio Fabbri

Il Presidente USA ha firmato un nuovo ordine esecutivo per riammodernare e potenziare la cybersecurity nazionale, già troppo volte finita nel mirino dei cyber criminali in pochi anni.

Whatsapp, lo stop tedesco alla nuova privacy policy si allarga in tutta la Ue?

di Paolo Anastasio

In Germania sospensione di tre mesi della nuova privacy policy di Whatsapp, che prevede la condivisione dei dati con la casa madre Facebook. Il caso al vaglio del Garante europeo.

