“Apertura e dialogo con la Cina sulle smart city per tre motivi”, ci ha detto, ai nostri microfoni, Vincenzo Scotti, Presidente della Link Campus University:

“È più avanti di noi per cui è un Paese che va considerato nella realizzazione delle città intelligenti.

In questo campo il dialogo scientifico e imprenditoriale può andare avanti su base di reciprocità tra gli Stati.

Per affrontare questa fase di cambiamento, che creerà tensioni nel mondo e quindi per capire come gestire il problema a livello politico, delle relazioni internazionali e a livello della tutela e della sicurezza degli Stati e per evitare anche di accentuare le disuguaglianze nella società civile”.

La videointervista è stata realizzata in occasione dell’incontro a Roma dal titolo “Smart Cities and Digital Transformation Dialogue. Italy and China – How to Make Cities Better Connected and More Intelligent”, promosso da ChinaEU e Link Universitye organizzato da Supercom durante la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia.