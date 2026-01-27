Bending Spoons ha già adottato strategie simili dopo le acquisizioni di Evernote nel 2023 e di WeTransfer nel 2024, puntando su strutture più snelle e su una forte riduzione dei costi

A pochi mesi dall’acquisizione da parte del fondo di private equity Bending Spoons, Vimeo, la storica piattaforma di video hosting sarebbe stata colpita da una vasta ondata di licenziamenti che, secondo le testimonianze interne, avrebbe coinvolto una parte significativa dell’organico.

I tagli avrebbero interessato diversi team, compreso quello video, un elemento che pesa in modo particolare per un’azienda il cui core business è proprio la produzione e la gestione di contenuti audiovisivi. Un segnale che solleva interrogativi sulla direzione strategica della piattaforma nel nuovo assetto proprietario.

Le prime conferme non sono arrivate attraverso comunicazioni ufficiali, ma dai racconti degli ex dipendenti sui social. Molti di loro hanno descritto licenziamenti improvvisi e traumatici, avvenuti poco dopo il cambio di proprietà.

Tra le voci più note c’è quella di Dave Brown, fino a poco tempo fa vicepresidente Global Brand & Creative, che ha raccontato di aver perso il lavoro insieme a numerosi colleghi. L’acquisizione di Vimeo, chiusa nella seconda metà del 2025 per circa 1,38 miliardi di euro, aveva inizialmente alimentato aspettative di rilancio, investimenti e crescita.

Secondo quanto riportato da Business Insider, i licenziamenti sarebbero stati particolarmente estesi. Un portavoce di Bending Spoons ha confermato a Gizmodo che un piano di riduzione del personale è stato annunciato il 20 gennaio 2026, senza però fornire dettagli sui numeri. La posizione ufficiale richiama il rispetto della privacy delle persone coinvolte e ribadisce l’obiettivo di far crescere Vimeo nel lungo periodo.

Bending Spoons: casi simili dopo l’acquisizione di Evernote e WeTransfer

Non si tratterebbe di un caso isolato. Bending Spoons ha già adottato strategie simili dopo le acquisizioni di Evernote nel 2023 e di WeTransfer nel 2024, puntando su strutture più snelle e su una forte riduzione dei costi. Un approccio che spesso produce risultati sul piano finanziario, ma che lascia inevitabilmente strascichi umani pesanti.

Fondata addirittura prima di YouTube, Vimeo ha costruito nel tempo un’identità distinta, più orientata alla qualità, ai creativi e alle aziende rispetto alla logica della massa.

