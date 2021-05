Videosorveglianza: the Game Changer

Autore: Anna Capoluongo

Edizioni Themis – Collana Scienze sociali, Tecnologiche e della Sicurezza

Data di pubblicazione: maggio 2021

Codice ISBN: 978-88-96069-42-4

pag. 240

Prezzo: 20,00 euro

Essere un Game Changer significa cambiare radicalmente le regole del gioco e in questi ultimi anni, soprattutto a seguito dell’avvento delle nuove tecnologie, dell’Intelligenza Artificiale e del recentissimo uso del riconoscimento facciale, la videosorveglianza si sta muovendo proprio in quella direzione.

Questo libro nasce con l’idea di spiegare l’origine, anche normativa, di tali sistemi per capirne il futuro prossimo, partendo dalla conoscenza delle norme attualmente applicabili per poi declinarle nella realtà e nell’operatività quotidiana, grazie a strumenti ed esempi concreti.

La vastissima materia della videosorveglianza viene quindi affrontata gradualmente, partendo dal concetto per poi analizzare normative, provvedimenti e norme – tanto italiani, quanto esteri – succedutisi nel tempo, approfondendo i profili di novità introdotti con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR). Molti i temi trattati in modo interconnesso e con uno sguardo al futuro: la protezione dei dati, gli adempimenti per le aziende, il diritto del lavoro, la cybersecurity, la compliance, l’etica, la responsabilità, l’Internet delle cose.

Il testo si rivolge ad un pubblico ampio di professionisti e aziende, interessati a conoscere e ad approfondire concetti e norme che regolano la complessa materia della videosorveglianza e la loro reale applicazione, volgendo lo sguardo oltre il panorama italiano e traendo spunti tecnico-pratici – presentati in forma di tabelle e check list – dalle indicazioni delle Autorità di altri Stati dell’Unione europea.