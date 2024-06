Non appena l’IA rileva un atteggiamento potenzialmente sospetto, allerta in pochi secondi il personale tramite un allarme video sul telefono o tablet.

Videosorveglianza abilitata dall’intelligenza artificiale per prevenire furti nel settore della vendita al dettaglio come supermercati e negozi.

E’ lo scopo della tecnologia sviluppata da Veesion, fondata in Francia nel 2018, che ha commercializzato una soluzione tecnologica unica basata sull’intelligenza artificiale che si adatta al sistema di videosorveglianza per facilitare il rilevamento di gesti associati ai furti.

Questa AI può essere integrata con i sistemi CCTV esistenti, potenziando le capacità di monitoraggio e consentendo al personale di rispondere rapidamente a potenziali furti, migliorando così la sicurezza del negozio e riducendo le perdite.

Algoritmi autoapprendenti

Gli algoritmi proprietari sono autoapprendenti, analizzano continuamente le immagini fornite identificando gesti sospetti in tempo reale e sono in grado di rilevare fino a dieci volte più ladri di un agente di sicurezza, spiega l’azienda. Non appena l’IA rileva un atteggiamento potenzialmente sospetto, allerta in pochi secondi il personale tramite un allarme video sul telefono o tablet.

Una soluzione per le aziende che operano in vari settori come alimentari, farmacia, fai da te, giocattoli e simili, Veesion garantisce un tasso di rilevanza degli allarmi superiore all’85%, assicurando che la maggior parte dei casi segnalati siano di interesse critico. La soluzione Plug and Play è progettata nel rispetto delle leggi vigenti, compreso il codice di sicurezza interna e il Gdpr, e senza ricorrere a nessun trattamento di dati di riconoscimento facciale o biometrico.

Mentre la soluzione è già stata impiegata in 25 paesi, la startup intende intensificare ulteriormente la sua presenza in mercati internazionali ad alto potenziale come Stati Uniti, Brasile o Sud Africa. L’obiettivo è di conquistare nuovi settori, rafforzando il vantaggio tecnologico con nuovi strumenti per continuare a trasformare positivamente il mondo del retail.

