Presa di distanza dal potenziale accordo tra il governo italiano e Starlink. “Sono affari del Governo italiano”, così ha risposto nella videointervista a Key4biz il Commissario alla Difesa e allo Spazio Andrius Kubilius, a margine del suo intervento all’European Space Conference che si conclude oggi a Bruxelles.

Una risposta che fa il paio con quella data ieri data sempre da Kubilius, “È il Governo italiano che deve decidere cosa fare, non la Commissione Ue”.

Il Commissario e quindi la Commissione Ue hanno deciso di non entrare in campo su questo tema, nessuna gamba tesa nei confronti dell’Italia. Questo significa che non intravedono problemi di sicurezza nazionale né di sovranità digitale?

Il Commissario, poi, nella nostra videointervista, tiene a precisare che l’Italia sta collaborando con l’Ue al progetto Iris2.

“Noi stiamo sviluppando una serie di soluzioni che soddisferanno in maniera ottimale le esigenze degli europei e anche l’Italia sta partecipando allo sviluppo di IRIS2. A parte questo – ha precisato Kubilius nella sua risposta a Key4biz- qualsiasi cosa l’Italia sia facendo sono affari interni“. Che a quanto pare non riguardano Bruxelles.

