Il comparto dei videogame in Italia ha generato nel 2021 un giro d’affari di 2 miliardi e 243 milioni di euro, in crescita del +2,9% rispetto al 2020.

Lo rivela il Rapporto Annuale di IIDEA, un bilancio sul mercato dei videogiochi e sul pubblico dei videogiocatori in Italia nel 2021, realizzato sulla base di diverse fonti di ricerca come Sparkers, Game Sales Data (GSD), GameTrack e AppAnnie nell’ambito dell’osservatorio permanente sul settore promosso dalla federazione europea ISFE.

Il segmento software aumenta

Il segmento software si riconferma il più forte del mercato dei videogame con un valore pari a 1,8 miliardi di euro, grazie all’ottima performance del digitale e delle app. Sul fronte hardware, vista la straordinaria prestazione delle console next generation che segnano un incremento del 21,6%, il comparto console registra un fatturato di 443 milioni di euro con un trend di crescita del 2,1% sulla precedente rilevazione.

Il numero dei videogiocatori è, invece, in leggera diminuzione rispetto agli anni scorsi, con 15,5 milioni di persone, ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni, che hanno trascorso parte del loro tempo libero videogiocando nel corso dell’anno. A crescere è stato, però, il coinvolgimento nei confronti dei videogiochi.

Nel corso del 2021 gli italiani hanno dedicato in media 8,7 ore a settimana a giocare su tutti i device, oltre mezz’ora in più rispetto alla rilevazione precedente. Si è riscontrata una notevole crescita del tempo dedicato soprattutto alle console (circa un’ora in più in media alla settimana), ad esclusione di quelle meno recenti – come PS3 e Xbox360. Il tempo dedicato al gioco su smart device (smartphone e tablet) registra invece una leggera decrescita rispetto al 2020.

Il futuro dei videogame? Il metaverso

Analizzando i dati è evidente, quindi, che stiamo assistendo ad un progressivo aumento della presenza dei videogiochi nella quotidianità di milioni di italiani. Non si tratta di un fenomeno passeggero dovuto al contesto sociale in cui ci siamo trovati negli anni più recenti, ma siamo di fronte ad un vero e proprio consolidamento dei consumi di uno dei più interessanti e innovativi media di intrattenimento.

Ciò che ci incuriosisce maggiormente oggi guardando al futuro del settore sono i possibili ulteriori sviluppi che potrà avere grazie alla spinta generale verso il metaverso. Sono già numerosi gli esempi di successo di interazione tra mondo del gaming e mondo virtuale, tutti volti ad un maggiore engagement da parte del pubblico e ad un’esperienza di gioco sempre più fluida.

