VideoCittà, l’idea di Rutelli per rilanciare l’audiovisivo a Roma

Oggi alla Farnesina la presentazione ai direttori degli Istituti di Cultura di tutto il mondo di VideoCittà, il nuovo progetto contenitore di grandi eventi che si svolgeranno a Roma dal 19 al 28 ottobre, ideato dal presidente dell’Anica Francesco Rutelli. Il progetto ha lo scopo di far conoscere la dimensione artigianale e industriale dell’audiovisivo, scrive il Messaggero, le sue professionalità e le eccellenze. La tecnologia sarà protagonista dell’happening, con proiezioni 3D che animeranno i palazzi di via del Corso e centinaia di metri di insoliti schermi giganti dove il videomapping trasformerà le facciate dei palazzi in immagini, con l’animazione virtuale che restituiranno al pubblico spezzoni che hanno fatto la storia del cinema italiano.

Fra il Palatino e il Colosseo sarà allestito un mega drive in, accessibile soltanto con auto elettriche, una trovata che sembra all’altezza del riconoscimento Unesco alla Capitale come “Città creativa del Cinema”.

La macchina messa in moto da Rutelli coinvolge tante realtà e ha già incassato la benedizione del Mibact, del Comune di Roma, del Mise e della Regione Lazio, passando per la Camera di Commercio e la Rai.

Il leit motiv della manifestazione sta tutto nella curiosità di scoprire la vita del dietro le quinte, i segreti degli effetti speciali e i trucchi di un atelier di costumista.

L’idea di Rutelli è fare di VideoCittà un appuntamento fisso, di livello internazionale, da tenere ogni anno in corrispondenza con la Festa del Cinema e il Mercato internazionale dell’Audiovisivo. La formula della manifestazione avrà una componente istituzionale, per cui l’Anica userà i sostegni ad esclusivo beneficio di attività di interesse generale, come scuole, formazione di mestieri del cinema, promozione internazionale. Un’altra componente sarà invece commerciale, e offrirà al grande pubblico, grazie al sostegno di sponsor privati, iniziative innovative sulla falsariga del Fuorisalone della Milano Design Week.

In accordo con Sky, prevista una movie marathon dedicata al Trono di Spade e il drive in eco-sostenbile all’ombra del Colosseo e i Municipi apriranno un concorso per cortometraggi. Incontri con grandi mestieranti del cinema nelle scuole.