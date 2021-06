Video streaming, al via la partnership tra Vetrya e MainStreaming

"La partnership consentirà di supportare il futuro del consumo dei video per l’intrattenimento e per il mercato corporate”, ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Ad del Gruppo Vetrya.

Vetrya ha definito una partnership strategica con la multinazionale MainStreaming, la media delivery company che si propone come partner tecnologico per la trasmissione in streaming di video ad altissima qualità ed eco-sostenibile con la propria piattaforma iMDP, basata su Intelligenza Artificiale, in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete.

Eclexia è da oggi ancora più performante grazie all’uso della intelligent Media Delivery Platform di MainStreaming che permette di migliorare la Quality of Experience(QoE) e la Quality of Service (QoS) e assicurare il miglior ritorno sull’investimento.

Vetrya – Mainstreaming: l’accordo

Grazie alla tecnologia delle Smart Synapsis infatti è possibile prendere decisioni in tempo reale sulla base dei dati di Quality of Service(QoS mentre la disponibilità di un’ ampia API Library permette una facile integrazione della iMDP nei flussi di lavoro esistenti per fornire una soluzione end-to-end.

Uno dei primi servizi frutto della collaborazione è l’OTT SuperTenniX – sviluppato in collaborazione con Sportcast, società del gruppo FIT (Federazione Italiana Tennis) ed editore del canale SuperTennis – una piattaforma di distribuzione live e on demand della Federazione Italiana Tennis, che arricchisce così la propria offerta editoriale. Grazie alla collaborazione con MainStreaming, Eclexia offre un servizio di distribuzione dei contenuti video in ultra-low latency e in alta affidabilità a tutti gli appassionati del tennis, ovunque essi si trovino.

Il cuore della soluzione di MainStreaming è una piattaforma integrata basata su Smart Synapses AI-powered, l’intelligent Media Delivery Platform (iMDP). La piattaforma consente la governance end-to-end della rete e una distribuzione intelligente dei contenuti, che avviene sulla base dei riscontri dei parametri della Quality of Service (QoS), così da prevedere la domanda di rete e instradare, di conseguenza, il traffico nel modo più efficiente e garantire una visione dei match in alta qualità e senza problemi di buffering.

Oltre ad assicurare che tutti gli utenti delle app SuperTennix ricevano una visione dei contenuti all’altezza del prestigio di un’organizzazione sportiva leader come quella della Federazione Italiana Tennis, il servizio iMDP permette di avere un maggiore controllo sul modello operativo che ottimizza l’utilizzo della rete, dunque dei costi associati.

Questo è possibile perché il servizio iMDP di Mainstreaming differisce dalle tradizionali Content Delivery Networks (CDN), in quanto progettato per supportare con algoritmi proprietari AI-powered le esigenze specifiche della distribuzione dei contenuti video, invece che seguire gli approcci tradizionali basati sul routing dei dati.

Luca Tomassini, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Vetrya, ha dichiarato: “Il 2020 ha definitivamente decretato il successo del video streaming non solo per i programmi e contenuti video di intrattenimento, ma abbiamo registrato numerose richieste di sviluppo di servizi live e on demand anche per tutto il mercato enterprise. La nostra piattaforma di servizi cloud per il video Eclexia – continua Tomassini – interamente basata su tecnologia Microsoft e Azure cloud, unita al servizio di MainStreaming consentirà di rilasciare soluzioni di video distribution ad elevate perfomance, in grado di supportare il futuro del consumo dei video per l’intrattenimento e per il mercato corporate”.

A proposito della partnership, Alessandro Tucci – COO di Business Development di MainStreaming – ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere partner di Vetrya per la distribuzione di contenuti video di questo progetto innovativo nel mondo del tennis. Il nostro servizio iMDP consente la trasmissione di contenuti video su qualsiasi browser, dispositivo e connessione a Internet, garantendo a tutti gli spettatori un’esperienza di visualizzazione impeccabile e senza interruzioni”.