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Vicenzaoro, Trenti (Intesa Sanpaolo): “Export italiano regge nonostante contesto internazionale complesso”

Vicenzaoro, Trenti (Intesa Sanpaolo): “Export italiano regge nonostante contesto internazionale complesso”

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Vicenzaoro, Trenti (Intesa Sanpaolo): “Export italiano regge nonostante contesto internazionale complesso” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il settore orafo italiano, dopo la fase molto positiva culminata con il 2024, sta attraversando un momento di normalizzazione. Il contesto internazionale è estremamente complesso e lo possiamo vedere attraverso il forte calo che si è verificato nella domanda di gioielli in oro a livello internazionale. Nonostante questo contesto, però, le esportazioni italiane sono state in grado di reggere bene questa situazione”. Lo afferma Stefania Trenti, Responsabile dell’Ufficio Industry della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, in merito all’indagine presentata con Federorafi in occasione della seconda giornata di lavori di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato IEG – Italian Exhibition Group, in programma fino all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza. 

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Redazione Key4biz

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