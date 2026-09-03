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Vicenzaoro September, al via la fiera internazionale del settore orafo e gioielliero

Vicenzaoro September, al via la fiera internazionale del settore orafo e gioielliero

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Vicenzaoro September, al via la fiera internazionale del settore orafo e gioielliero Adnkronos

(Adnkronos) – Venerdì 4 settembre apre i battenti Vicenzaoro September 2026, importante fiera internazionale del settore orafo e gioielliero. Un appuntamento che sarà ancora più internazionale con 1.300 brand espositori provenienti da 40 Paesi. In questa edizione la componente estera si attesta al 45% del totale con provenienze europee maggiori da Germania, Belgio, Spagna, Francia, Grecia e Gran Bretagna. Tra le novità il debutto di T.Gold, il salone dedicato alle tecnologie per la gioielleria, all’interno del quartiere fieristico. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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