L’intervento di Vannia Gava – Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – alla presentazione della ricerca di Youtrend per Vodafone “Digitale e transizione ecologica: l’opinione degli italiani” presentata, il 29 ottobre 2024, nella sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli a Roma.

“Oggi ci troviamo di fronte a dati che non solo riflettono le opinioni degli italiani, ma che delineano anche una direzione chiara e necessaria per le nostre politiche future – ha dettol’Onorevole Vannia Gava – Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – La consapevolezza di una necessaria transizione ecologica e digitale sta crescendo e le nostre azioni devono essere all’altezza delle aspettative dei cittadini. Tuttavia, non possiamo ignorare il contesto in cui ci muoviamo. La transizione ecologica non è solo una questione ambientale, ma anche sociale ed economica. Significa ripensare i nostri modelli di sviluppo e garantire che ogni cittadino possa partecipare a questo cambiamento. In questo senso, è nostro dovere come governo garantire che le politiche adottate siano inclusive e accessibili a tutti, senza lasciare indietro nessuno”. Gava ha poi aggiunto che il Governo sta lavorando ad una “transizione giusta” per coprire la transizione ambientale salvaguardando però anche la parte economica. “Serve gradualità”, ha aggiunto Gava, ricordando che la consapevolezza della doppia transizione è aumentata molto in passato con l’aumento delle bollette energetiche e con il Covid, che ha indicato per la prima volta il valore essenziale del digitale per la tenuta sociale ed economica del paese chiuso in casa.

Guarda il video dell’intervento

Per saperne di più Transizione gemella, ricerca Youtrend per Vodafone: nessuna transizione Green senza Digitale e reti Tlc

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz