È il sito web che informa il turista italiano sul livello di sicurezza del paese che si vuole visitare. Guerre, rivolte, disastri naturali, epidemie, criminalità, sono diverse le cause che possono rendere una località turistica ad alto rischio per la sicurezza personale dei viaggiatori.

Nel pianificare un viaggio all’estero – per turismo, per lavoro, per studio, per solidarietà, per sport – bastano pochi click su ‘ViaggiareSicuri’, popolare portale consultato ogni anno da milioni di persone, per farsi un’idea chiara delle condizioni di sicurezza nel Paese di destinazione, delle avvertenze relative a specifiche aree sensibili, dei comportamenti più adeguati ai quali attenersi durante il soggiorno.

www.ViaggiareSicuri.it è il portale della Farnesina con informazioni dettagliate su importanti aspetti come: assicurazione sanitaria, vaccinazioni, documenti richiesti per adulti e per minori, condizioni meteo, procedure per i casi di furti o smarrimento dei documenti stessi.

Una mappa interattiva delle aree del mondo a maggior rischio per il turista si trova alla voce “Paesi”. Qui una leggenda illustra le tipologie di pericolo, con gli ultimi aggiornamenti dai luoghi coinvolti.

Selezionato un Paese si apre una scheda informativa dettagliata, con dati aggiornati sull’economia nazionale, sul cambio di valuta, sui documenti necessari, sul livello di sicurezza personale e sanitaria, su ciò che c’è da fare e vedere e molto altro.

Un capitolo a parte è dedicato alle “Info sanitarie”, con una finestra in home page e la voce “Salute in viaggio”, per comprendere il grado di criticità sanitaria che si può incontrare viaggiando. La piattaforma è accessibile anche da rete mobile grazie alle applicazioni dedicate per sistemi operativi Android, Windows e iOS.

Tra le “Avvertenze” anche i consigli per affrontare le situazioni di emergenza, con focus su documenti, assicurazione, vaccinazioni e altro ancora.

Un sito nel complesso semplice da consultare, facile da utilizzare e ricco di informazioni molto utili per chi si appresta a fare un viaggio in Europa o intercontinentale, che cerca di valorizzare l’esperienza di rete dell’utente per colmare le evidenti limitazioni dell’interfaccia grafica.

Contenuti: @@@

Grafica: @

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo