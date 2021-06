Via libera dal Garante Privacy al Green Pass in Italia

10 giugno 2021. La giornata in 3 notizie. Via libera dal Garante Privacyal Green Pass in Italia. Il certificato verde Covid sarà verificato solo con l’app VerificaC19 e sarà disponibile in 5 modalità, al momento non sull’app IO.

Per quanto riguarda la cybersecurity alle 17 di oggi è stato convocato il consiglio dei ministri per dare il via libera al decreto-legge che istituisce l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Infine parliamo ancora di Diritti Seria A. DAZN ha rifiutato un’offerta di 500 milioni di parte di Sky per condividere anche sul satellite le partite che si è aggiudicata in esclusiva. Ma la neutralità tecnologica?

Green pass sarà verificato solo con l’app VerificaC19. Il via libera del Garante Privacy. I 5 modi per ottenerlo

di Luigi Garofalo

Green pass verificato solo con l’app VerificaC19. Il via libera del Garante Privacy al pass anche su Immuni, ma blocco provvisorio per l’App IO…Leggi l’articolo

L’Agenzia per la cybersecurity. Scarica l’ultima bozza del decreto

di Luigi Garofalo

L’Agenzia per la cybersecurity rientra nel ‘nuovo’ Patto Atlantico. Biden: “Alleati anche contro gli attacchi informatici”…Leggi l’articolo

Diritti Serie A, DAZN rifiuta 500 milioni da Sky per match anche sul satellite

di Paolo Anastasio

DAZN rifiuta un’offerta di 500 milioni di parte di Sky per condividere anche sul satellite le partite che si è aggiudicata in esclusiva…Leggi l’articolo

Ransomware: JBS USA ha pagato il riscatto, 11 milioni di dollari in bitcoin

di Flavio Fabbri

Una scelta difficile, ha spiegato JBS America, ma necessaria per limitare ogni potenziale nuovo attacco agli impianti e agli stessi clienti…Leggi l’articolo

AI, regolamento Ue nel mirino ‘Non vieta il riconoscimento facciale di massa’

di Paolo Anastasio

Attivisti per i diritti umani criticano regolamento Ue su Intelligenza Artificiale che non vieta l’uso pubblico del riconoscimento facciale…Leggi l’articolo

Frodi online: portato via il 50% dei sussidi USA per il Covid-19

di Flavio Fabbri

Probabile danno da 400 miliardi di dollari. I sistemi più efficaci per le frodi online sono offerti nel dark web come “servizio on demand”…Leggi l’articolo

Democrazia Futura. eSports, la grande trasformazione digitale dello sport

di Pieraugusto Pozzi, ingegnere autore di ricerche e saggi sul digitale

Gli eSports sono seguiti da circa mezzo miliardo di persone nel mondo, con un giro d’affari globale di circa 1,1 miliardi di dollari…Leggi l’articolo

In memoria di Matteo Cecconi: sul libero web e sulle sue patologie

di Angelo Zaccone Teodosi

Due pagine del Corriere della Sera di oggi: il caso del giovane suicida “avvelenato” dal web e la pagina di Facebook contro l’odio in rete…Leggi l’articolo

RockYou2021, pubblicata in rete collezione di 8 miliardi di password rubate

di Flavio Fabbri

Secondo gli esperti si tratta di un bottino online di 8,4 miliardi di password rubate, 100 GB di file in formato .Txt. Un record storico…Leggi l’articolo

Intelligenza artificiale e rischio sorveglianza di massa. Il podcast

di Redazione

Il podcast del webinar “Intelligenza artificiale e riconoscimento facciale in real time, i vantaggi e i rischi del Regolamento europeo”…Leggi l’articolo

