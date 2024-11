Via libera alla nuova Commissione Ursula

Oggi abbiamo seguito il voto del Parlamento europeo sulla Commissione Ursula 2.0.

La presidente Ursula von der Leyen ha presentato i suoi commissari all’Europarlamento. Primo pilastro il superamento del gap digitale con Usa e Cina, puntando sulle tecnologie di frontiera.

Fastweb e Vodafone Italia. I rimedi presentati all’Antitrust per il via libera alla fusione non sarebbero giudicati sufficienti dai competitor. Audizioni ancora in corso.

Pirateria, sgominata rete europea che serviva 22 milioni di utenti. Perquisizioni in Italia e altri 7 Paesi. Giro d’affari da 3 miliardi l’anno.

