Vezzani completa emissione di due bond per 10 mln

(Adnkronos) – Vezzani annuncia di avere completato l’emissione di due prestiti obbligazionari per un importo complessivo di 10 milioni di euro. La società con sede a Ovada, tra i player di riferimento nel mercato delle cesoie ad alta capacità e produttività per il settore dei rottami, spiega che i prestiti obbligazionari – del valore nominale di 5 milioni di euro ciascuno – sono stati emessi il 18 dicembre 2025 e il 30 giugno 2026 e sono entrambi quotati sul segmento professionale dell’Euronext Access Milan di Borsa Italiana. Hanno durata 6 anni e beneficiano delle garanzie rispettivamente di Sace e Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (MCC).

Con sede legale a Ovada e con oltre 60 anni di storia, Vezzani opera nei settori industriale – occupandosi della progettazione e produzione di impianti e macchinari per la valorizzazione e riutilizzo del rottame metallico – e della logistica portuale svolgendo attività di logistica e stoccaggio principalmente per il comparto automotive. L’azienda ha chiuso il 2025 con 41 milioni di euro di ricavi in crescita del +13%, un utile netto di 5 milioni di euro e un patrimonio netto di 105 milioni.

I bond – si spiega – sostengono il programma di investimenti nell’area portuale di Marghera, finalizzato al potenziamento delle infrastrutture e allo sviluppo delle attività operative di Vezzani, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione di hub logistico-industriale strategico del Nord-Est.

Bper e Banco di Desio e della Brianza hanno agito in qualità di sottoscrittori, confermando il proprio impegno nel sostenere la crescita delle imprese italiane attraverso il finanziamento di investimenti industriali strategici. BPER Corporate & Investment Banking ha altresì agito in qualità di arranger per la strutturazione dell’operazione e di listing sponsor per l’ammissione a quotazione delle obbligazioni.

Per Andrea Bonifacio, CFO di Vezzani, “la quotazione di questo secondo bond rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo e conferma la fiducia del mercato nella nostra strategia industriale di lungo periodo. L’operazione sosterrà gli investimenti strategici nell’area portuale di Marghera, rafforzando il ruolo di Vezzani nei nuovi flussi logistici internazionali. In un contesto in continua evoluzione, il Gruppo continua a investire con determinazione, trasformando i cambiamenti del mercato in opportunità di crescita. Perché le infrastrutture più durature, come le partnership più importanti, si costruiscono guardando lontano”.

Daniele Moscato, Head of Corporate Finance di BPER Corporate & Investment Banking, ha commentato: “Supportare i piani di crescita delle eccellenze italiane è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa operazione conferma l’impegno di BPER Corporate & Investment Banking nel fornire soluzioni finanziarie innovative ai nostri clienti e rafforza il nostro ruolo di partner affidabile a fianco delle imprese per accedere al mercato dei capitali.”.

Luisa Gilardi, Head of Corporate & Finance di Banco di Desio e della Brianza, parla di “un’operazione che sostiene un importante progetto di sviluppo industriale e logistico nel Nord-Est. Il successo dell’emissione conferma la solidità dell’azienda e la validità del suo percorso di crescita. Per Banco Desio, supportare le PMI e le imprese familiari che investono, innovano e creano valore nei territori rappresenta una priorità strategica. Continuiamo a mettere a disposizione competenze, vicinanza e soluzioni finanziarie dedicate per accompagnare i piani di sviluppo dell’imprenditoria italiana”.

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