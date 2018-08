Vetrya scelta da Turner per il nuovo servizio video streaming per il canale Boing

Grazie alla piattaforma video Eclexia di Vetrya e la Boing app sarà possibile fruire video live e on demand in piena mobilità.

I bambini (e anche i genitori) potranno godersi i cartoni animati trasmessi da Boing anche su dispositivi mobili, live e on demand, grazie alla piattaforma Eclexia sviluppata da Vetrya. Il gruppo italiano, leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, ha rilasciato per Turner, società Time Warner Company che trasmette canali di intrattenimento leader sul target Kids, il nuovo servizio di video streaming distribution per il canale televisivo Boing.

Attraverso l’impiego della piattaforma di distribuzione video live e on demand e Digital Asset Management di vetrya (Eclexia) e le applicazioni dedicate (Boing app) è possibile fruire in piena mobilità sia del canale live, dell’importante offerta video on demand per il target Kids di Turner e di un set di mobile games. La piattaforma vetrya impiega la gestione multilingua, Digital Rights Management (DRM), sistemi per la gestione del digital advertising e analytics.