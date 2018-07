Vetrya premiata con il ‘Best Workplaces for Innovation Italia 2018’

Il Gruppo italiano è risultato primo in classifica tra 127 partecipanti ricevendo dal Great Place to Work Institute il Premio “per l’impegno e l’attenzione di Vetrya nel disegnare strategie e pratiche che favoriscono l’innovazione”.

Assegnato a Vetrya il premio “Best Workplaces for Innovation Italia 2018”, prestigioso riconoscimento assegnato dal Great Place to Work Institute e dedicata alle migliori aziende che pongono in essere strategie e pratiche che favoriscono l’innovazione.

La società, si legge in una nota, “si è posizionata prima in classifica tra le 127 aziende italiane ed internazionali che hanno svolto l’analisi di clima nel 2017”, in seguito alle analisi di dettaglio sugli oltre 109.000 pareri lasciati dai collaboratori in Italia e nel mondo.

“La prima posizione conquistata oggi ci gratifica di tutti i nostri sforzi e al tempo stesso ci spinge a migliorare costantemente”, ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya.

“Per chi fa dell’innovazione cuore, anima e costante faro del proprio operato, dare vita ad un ambiente di lavoro in grado di coltivarne la scintilla e valorizzare il talento dei giovani è un’assoluta priorità”.

Il Premio, si legge sempre nella nota, valuta positivamente sia “l’impegno e l’attenzione di Vetrya nel disegnare strategie e pratiche che favoriscono l’innovazione”, attraverso l’adozione di strumenti all’avanguardia e procedure rivolte a tutti i collaboratori, sia la capacità di “costruire un ambiente di lavoro in cui generare nuove idee”, come fosse un fatto naturale e soprattutto un obiettivo raggiungibile per tutti.

Non è la prima volta che il Gruppo italiano, attivo nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e piattaforme per la distribuzione di contenuti multimediali su reti di telecomunicazioni a larga banda, è premiato dall’Istituto “tra le imprese dove si lavora in assoluto meglio in Italia”.

Nel 2016, ad esempio, ha ricevuto il primo premio Welfare.

Il Great Place to Work Institute è una società di ricerca, consulenza e formazione, con sede negli Stati Uniti e uffici in tutto il Mondo, che assiste le organizzazioni ad individuare, creare e sostenere ambienti di lavoro eccellenti, fondati sullo sviluppo di un elevato livello di fiducia.