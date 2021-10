21 ottobre. La giornata in pillole. Oggi pubblichiamo la risposta della Vestager alla lettera inviata dai parlamentari di Fratelli d’Italia AlessioButti e Carlo Fidanza lo scorso 20 settembre, sul duplice controllo azionario di CDP su Open Fiber e TIM.

Attacco informatico SIAE. Il direttore generale di SIAE non ha compreso la gravità della fuga dei dati.

Infine la sperimentazione di Open Fiber. La fibra ottica verrà utilizzata anche per monitorare le onde sismiche grazie al “fiber sensing”, che consente misurazioni continue in tempo reale.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Vestager risponde a Butti e Fidanza (FdI) sul duplice controllo azionario di CDP su Open Fiber e TIM. Cosa succederà?

di Raffaele Barberio

La risposta della Commissaria Margrethe Vestager è stata più veloce del previsto e lascia intravedere seguiti che al momento è difficile definire. Di sicuro non è una risposta di routine…Leggi l’articolo

Siae ‘stonata’ in cybersecurity non conosce neanche il valore dei dati

di Luigi Garofalo

L’analisi della scarsa consapevolezza da parte della SIAE sul vero valore dei dati trafugati. Il commento di Stefano Zanero ed Andrea Lisi.Leggi l’articolo

Open Fiber, tra Marche e Abruzzo la fibra ottica per monitorare i terremoti

di Paolo Anastasio

La fibra ottica utilizzata anche per monitorare le onde sismiche. Bassanini: “In futuro i sensori sismici estesi su tutta la rete nazionale”.Leggi l’articolo

Big Tech, in Italia ricavi per 4,6 miliardi l’anno. Solo 80 milioni di tasse

di Piermario Boccellato

Gli utili netti dei big tech sfiorano mediamente i 27 milioni di euro di profitti netti al giorno, quasi il triplo rispetto al 2018.Leggi l’articolo

Green pass, come funziona sul sito dell’Inps verifica per grandi aziende

di Luigi Garofalo

Il servizio è rivolto a tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici, non aderenti a NoiPA.Leggi l’articolo

“Legge cinema e audiovisivo”, pubblicata la valutazione di impatto

di Angelo Zaccone Teodosi

Borrelli (Dg Cinema e Audiovisivo Mic): il fondo cinema è passato dai 250 milioni di euro del 2016 agli attuali 750 milioni.Leggi l’articolo

Il nuovo social di Trump si chiamerà “Truth”

di Piermario Boccellato

L’ex presidente degli Stati Uniti lancerà il suo social network nel 2022 per “difendersi dalla tirannia social delle big tech”.Leggi l’articolo

Copyright: ok dal Parlamento allo schema di decreto, Agcom più forte

di Flavio Fabbri

Arrivati i pareri positivi delle Commissioni di Senato e Camera sullo schema di decreto legislativo sul copyright. Ora tocca al Governo..Leggi l’articolo

Automotive, con carenza di chip 14 milioni di auto prodotte in meno

di Redazione

La carenza provocherà un calo della produzione di auto in tre anni di oltre 14 milioni di veicoli: 4,5 milioni quest’anno, 8,5 milioni nel 2022. Leggi l’articolo

Energia pulita: portare spesa globale a 5 trilioni di dollari l’anno entro 2030

di Flavio Fabbri

Per raggiungere l’indipendenza e la sicurezza energetica non rimane altro che investire in energia pulita. Rapporto IEA sui Paesi del G7.Leggi l’articolo

Turismo spaziale: primi voli dall’Italia a partire dal 2023

di Flavio Fabbri

Grazie ad un accordo tra l’Asi e la Virgin Galactic anche dall’Italia potranno partire i primi viaggi turistici spaziali dal 2023.Leggi l’articolo

Poste italiane, al primo posto per le performance di sostenibilità

di Redazione

Su circa 5mila aziende esaminate, Poste italiane risulta al primo posto nel mondo per le performance di sostenibilità.Leggi l’articolo

Dibattito sulla trasformazione digitale con Rognoni, Sai e Sorice

a cura di Bruno Somalvico

Sette domande sul digitale a docenti, giornalisti ed esperti. Il quarto blocco di risposte con Carlo Rognoni, Mario Sai e Michele Sorice.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Giovanni Manca (esperto ICT)Guarda Video