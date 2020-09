Vestager incontrerà il vertice di Open Fiber venerdì 18 settembre

Venerdì 18 settembre il Vice Presidente della Commissione e capo dell’antitrust europeo Margrethe Vestager terrà un incontro con Franco Bassanini ed Elisabetta Ripa, Presidente e AD di Open Fiber.

Non si conoscono i contenuti dell’incontro, fissato nell’agenda ufficiale della Commissione europea, ma è risaputo che sin dall’inizio la Commissione Ue ha visto con favore la nascita di Open Fiber grazie alla quale si è creata competizione strutturale anche in Italia, unico paese insieme alla Grecia a non avere le reti in cavo. Open Fiber è presa in esempio in tutta Europa per il suo modello wholesale only che permette di eliminare alla radice pratiche anticompetitive e discriminazioni che possono essere adottate da incumbents verticalmente integrati che operano sia nel retail che nel wholesale.

Vestager avrà un ruolo chiave nel progetto della rete unica italiana.